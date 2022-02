"Jäitä hattuun ja malttia", toivoo HUSin Markku Mäkijärvi koronarajoitusten purkuun

– Into purkaa rajoituksia todella nopeasti ja paljon tuntuu olevan korkealla. Sanoisin, että jäitä hattuun ja malttia, Markku Mäkijärvi toteaa.

Markku Mäkijärven mukaan yliopistosairaaloiden johtajaylilääkärien yhteinen näkemys on, ettei koronarajoituksia tulisi purkaa kerralla vaan asteittain, muutaman viikon aikana.

Sairaalakuormituksessa suunta on parempaan päin

HUSin Markku Mäkijärven mukaan koronan aiheuttama kuormitustaso on Suomessa aivan viime aikoina mennyt hyvään suuntaan.

– Selkeästi viikon, puolentoista aikana on menty parempaan suuntaan ja potilasmäärät ovat laskussa kaikilla alueilla, Markku Mäkijärvi sanoo.

HUSissa koronapotilaiden määrä on tullut alaspäin viime viikkoon verrattuna. Keskiviikkoaamuna HUSissa oli koronadiagnoosilla vuodeosastolla 77, teho-osastolla 14 ja päivystyksessä kymmenkunta potilasta.

Koronan aiheuttama terveydenhuollon kuormitus vaihtelee alueittain. Samoin henkilöstön saatavuudessa on alueittaista vaihtelua.

Tehohoidon tarve on valtakunnallisesti laskenut selvästi tammikuun puolivälin jälkeen. Keskiviikkoaamuna teho-osastoilla oli koko maassa hoidossa yhteensä 38 koronapositiivista potilasta. Nämä tiedot käyvät ilmi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa toimivan Kansallinen tehohoidon koordinoivan toimiston raportista.

HUSin Mäkijärvi korostaa rokotussuojaa rajoituksia purettaessa

HUSin Markku Mäkijärven mukaan terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon näkökulmasta on edellytyksiä siihen, että rajoituksia puretaan, mutta asteittain ja maltillisesti. Hän ei pidä viisaana sitä, että kaikki rajoitukset poistettaisiin lyhyellä aikavälillä.

– Kyllä silloin on oletettavaa, että tartunnat ja sen jälkeen myös potilasmäärät kääntyvät nousuun. Silloin palataan takaisin siihen hankalaan tilanteeseen, mistä juuri on päästy pois. Ainakin tämä riski on mielestäni olemassa.