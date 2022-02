Tampereella aloitetaan pian uuden saaren rakentaminen – näin kiistelty hanke alkaa jäisellä Näsijärvellä

Kahden vaiheen siirtourakat

Lopun kivimassakuljetuksen hankintaprosessi on kesken ja töitä jatketaan suuremmassa mittakaavassa, kunhan siirtohankeen kilpailutus on ratkennut.

Lielahden rantaan on rakennettu väliaikainen ajoyhteys saarenpoikaseen. Alueen vesistöön on jo aiemmin asennettu suojaverhot, jotta vedenlaatu ei sotkeutuisi urakasta laajemmin.

Louhos lepää kaksi vuotta, haittana nyt talviset jäät

– Järven jää on siinä haittana ja käytännössä sitä joudutaan särkemään. Laaduntarkkailun kannalta on hankalaa, jos jäätä jää louheen sekaan, Milko Tietäväinen kertoo.

– Näyttävä operaatio se on, kun iso urakka saadaan käynnistymään. Huhti-toukokuussa on louhekasan siirto on jo täydessä vauhdissa. Alkukesästa siellä on jo jonkinmoinen alue. Luvassa on 13 hehtaaria saarta kaiken kaikkiaan.