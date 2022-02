12-vuotias Sofia ei ole ainoa pandemian eristämä lapsi – näille perheille pitäisi avata "turva-aikoja" harrastuksiin, vaatii lapsiasiavaltuutettu

Yle kertoi viikonloppuna 12-vuotiaasta Sofiasta ja hänen perheestään , joka on elänyt koko pandemian ajan eristyksessä Sofian pikkuveljen harvinaisen keuhkosairauden takia.

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarisen mukaan riskiryhmiin kuuluvat lapset on pandemian aikana usein unohdettu.

Vain terveet ja toimintakykyiset lapset huomioitu keskustelussa

Lapsiasiavaltuutettu Pekkarinen sanoo, että koko pandemian ajan riskiryhmien kohdalla on usein puhuttu vain vanhuksista, joita korona tietysti onkin kurittanut kovasti.

Mutta lapsiin, jotka itse kuuluvat riskiryhmään tai joiden perheessä on riskiryhmään kuuluva, on kiinnitetty koko pandemian ajan hyvin vähän huomiota. Suurin osa julkisesta keskustelusta on mennyt terveiden ja toimintakykyisten lasten kautta.