Puolustusvoimain entinen komentaja Jarmo Lindberg: Venäjä on mennyt vaarallisempaan suuntaan, kun se keskittää joukkoja Ukrainan rajalle

Ennen kaikkea Lindberg kehottaa tarkkailemaan, mitä konkreettisesti tapahtuu. Viime kädessä vain Venäjän ylin johto tietää, mitä tavoitellaan ja sitä on mahdotonta arvailla, hän sanoo. Lisäksi tavoitteet voivat muuttua ajan kuluessa.

Ennen kaikkea kyse on joukkojen siirroista Ukrainan rajoille ja Valko-Venäjälle. Joukkoja on keskitetty enemmän kuin vuosikymmeniin tai jopa eniten toisen maailmansodan jälkeen eikä kyseessä ole mikään ennalta ilmoitettu harjoitus, Lindberg sanoo.

– Jos tavoitteena on saada kaikkien jakamaton huomio, siinä on täydellisesti onnistuttu.

BBC:n jutussa (siirryt toiseen palveluun) arvioitiin tiistaina, että venäläisiä joukkoja on 100 000 - 130 000 Ukrainan etelä-, pohjois- ja itäpuolella.

Tilanne nyt vakavampi kun Krimin aikaan

Lindberg arvioi, että tilanne on nyt mittakaavan osalta huolestuttavampi kuin Krimin tapauksessa, sillä joukkoja on keskitetty koko ajan lisää, vaikka muuten tapahtumia on vaikea verrata.