Mäenpää vaatii sote-henkilöstön "pakkorokotuslakia" kumottavaksi

Perussuomalaisten ilmajokelainen kansanedustaja Juha Mäenpää vaatii sote-henkilöstön ns. pakkorokotuslakia kumottavaksi. Mäenpää on jättänyt asiasta lakialoitteen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä koskeva väliaikainen lakimuutos tuli voimaan tiistaina ja sen ajatuksena on suojata potilaita koronataudilta. Mäenpää jätti lakialoitteen samana päivänä.

– Nykyisellä koronamuunnoksen tarttuvuudella ei ole siis enää perusteita tähän. On nähty, että kolmekin kertaa rokotettu on tartuttanut potilaitaan. Muutenkin tämä on ihan väärin, eikä laki olisi saanut mennä maaliin, kommentoi Mäenpää.