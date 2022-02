Viron puolustusministeri Ylelle: Venäjä haastaa Euroopan maita nyt myös Malissa, eikä ajankohta ole sattumaa

Lännen ja Venäjän jännitteet ovat kiristyneet, kun Venäjä on lisännyt joukkojaan Ukrainan tuntumaan.

Maliin on loppuvuodesta alkaen saapunut venäläisen palkkasotilasyhtiö Wagnerin sotilaita sotilashallituksen tueksi. Malissa on eri arvioiden mukaan nyt satoja Wagnerin sotilaita.

Ajoitus ei ole sattumaa, vaan kyse on Venäjän koordinoidusta suunnitelmasta, Laanet sanoo.

– Venäjän hallinnosta on suora yhteys siihen, mitä tapahtuu Malissa ja mitä tapahtuu Ukrainan rajoilla, Valko-Venäjällä ja myös esimerkiksi Kazakstanissa, Laanet sanoo Ylelle puhelinhaastattelussa.

Mali on Viron puolustusvoimien suurin operaatio ulkomailla. Virolla on Malissa noin sata sotilasta.

Virolaiset sotilaat partioivat Gaon kaupungissa Malissa tammikuussa 2022. Virolla on Malissa noin sata sotilasta etupäässä Ranskan vetämissä sotilasoperaatioissa.

EU ja Mali napit vastakkain

Malissa on ollut tuhansia EU-maiden sotilaita eri kriisinhallintaoperaatioissa kohta vuosikymmenen. Tarkoitus on ollut tukea Malin taistelua ääri-islamisteja vastaan ja kouluttaa armeijan sotilaita. EU:n koulutustehtävissä on myös suomalaisia.