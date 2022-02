Kun näyttelijä Seidi Haarla yritti pysyä kasassa, apukeinoja olivat viina, bulimia ja loputon puhe – "Suomessa ei osata hoitaa traumoja"

Hytti nro 6 voitti Cannesin kakkossijaksi katsotun Gran Prix’n . Ensi tiistain ja keskiviikon välisenä yönä selviää, kipuaako se myös parhaan kansainvälisen elokuvan shortlistilta lopulliseksi Oscar-ehdokkaaksi. Haarlan roolityö on huomioitu European Film Promotionin Shooting Star -tunnustuksella (siirryt toiseen palveluun) . Suitsutusta on tullut kaikkialta.

Haarlan mielestä kaikilla ihmisillä on yhteiskunnallinen vastuu. – En usko esimerkiksi ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin vastakkainasetteluun. Työtä on mahdollista tehdä ehdoilla, joilla ketään ei tarvitse riistää tai raiskata.

Oma itse pelottaa, muu ei

Kehnot lääkkeet stressiin: bulimia ja pullo

Häpeää, pelkoa ja syyllisyyttä

Seidi Haarla on mielestään käsitellyt riittävästi traumojaan julkisuudessa. – Nyt koen suhteessa tulevaan rentoutta ja rauhaa. Tällä hetkellä minulla on vastuu vain itseäni ja perhettäni kohtoaan käsitellä näitä asioita.

Haarla on valinnut harvat kameraroolinsa tarkoin. Hänet on nähty mm. tv-sarjassa Myrskyn jälkeen ja yhtenä keskushenkilönä naisten kokemia rajaloukkauksia käsittelevässä episodielokuvassa Tottumiskysymys. – Olen kieltäytynyt rooleista, joissa en ole nähnyt saamapuolella riittävästi itselleni tai universumille.

Aikuinen minä syntyy

– Se oli selviytymistä, koska sellaista traumatisoituneiden ihmisten elämä on. Kaikki on vaikeaa: se, että pääsee paikasta toiseen ja kestää olla ihmisten kanssa lähekkäin. Saati sitten silmiin katsominen.

– Rakastan keskustelemista ihmisten kanssa, jotka näkevät vaikka kaupungin samoin silmin. Viisivuotiaani kysyi hiljattain, miksi huumeidenkäyttäjät joutuvat olemaan pensaissa, kun hän näki puistossa neuloja. Sanoin, että jotkut ovat sitä mieltä, että on jotain vikaa siinä, että ihminen on sairas. Emme osaa tuntea myötätuntoa ihmisiä kohtaan, jotka tarvitsevat apua halventamisen sijasta.

– Tutkimme esimerkiksi toistemme piirroksia, joissa oli samankaltaisia asioita. Olin piirtänyt paljon ruumiita erilaisissa asennoissa, ja alkuun me nauroimme niille. Siitä kuitenkin lähti käyntiin kivulias prosessi, joka on ollut minun aikuisen minäni synty. Siitä prosessista olen kiitollinen.

Itseensä tutustuminen on onni

Traumaruumiissa ja Uudessa lapsuudessa traumoista on mahdotonta parantua, jos ei ensin ymmärrä mitä on tapahtunut ja miksi.

Seidi Haarla seisoo sisarusten työn takana. Se työ on ollut tärkeää katsojille, se on ollut tärkeää omalle toipumiselle.

“Mielenterveystyö on liikaa puhuvia irtopäitä”

– On hyväksyttävä se, että kaikki on liikkeessä. Voi kehittää taitoja siinä, miten reagoi siihen, että nyt on taas vaikeampi hetki. On ihan eri asia kohdata tunteensa tässä kohtaa, kun ymmärtää, mistä ne tunteet tulevat ja miltä ne esimerkiksi kehossa tuntuvat.