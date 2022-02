"Aikuisuus on yksi iso illuusio" – Tiisu-yhtye teki levyllisen musiikkia aikuiseksi kasvamisesta

Vuonna 2012 Henrik "Tiisu" Illikainen halusi perustaa bändin ja löysi rinnalleen Sibelius-lukiosta viisi muuta nuorta miestä. Vuonna 2015 ilmestyi Tiisun esikoislevy ja vuonna 2017 toinen albumi.

Värikästä suomirokkia soittava nuorten miesten orkesteri löysi yleisönsä, kriitikotkin kiittelivät ja radiosoittoakin tuli mukavasti. Sitten tarvittiin kuitenkin hieman pidempi tauko.

– Musa syntyi helposti, mutta kaikki muu oli vaikeeta. Me oli tehty mökillä – ensimmäistä kertaa koko bändin historian aikana – yhdessä musiikkia. Menimme levy-yhtiölle esittelemään sitä innoissamme, että tämmöistä tuli. Mutta levy-yhtiössä oltiin vähän sillä mielellä, että nooh tehkääpä vähän lisää, Henrik Illikainen muistelee.

Illikainen ei tuolloin pitänyt palautteesta ja tunteesta, että musiikkia pitäisi tehdä jotenkin päämäärätietoisemmin ja vakavammin. Hän halusi pitää tauon.

Basisti Väinö Karjalainen kertoo, että paluu oli sovittu kevääksi 2020, mutta koronapandemia venytti suunnitelmia entisestään. Tänä vuonna uutta musiikkia on kuitenkin julkaistu.

Laulaja ja lauluntekijä Illikainen kertoo, että uudet laulut ovat kummunneet aikuiseksi kasvamisen kokemuksista. Bändiä perustettaessa sen jäsenet olivat lukioikäisiä – nyt 26 – 28-vuotiaita.

Mitä he ovat tässä ajassa elämästä oppineet?

– No ainakin sen, että aikuisuus on yksi iso illuusio! Lapsena ajattelin, että aikuisuus on joku mystinen taso, joka saavutetaan, kun täytät 18 vuotta. Mutta nyt, kun olen tässä 18 vuoden yläpuolella seikkaillut hetken, olen huomannut, etteivät monetkaan aikuiset ole niin kovin kypsiä. Se illuusio on kaikonnut täysin, kaikkia kuitenkin vähän lapsettaa, Henrik Illikainen kuvailee ajatuksiaan.

Bändin basisti Väinö Karjalainen on viime aikoina tehnyt myös äänittäjän, miksaajan ja tuottajan työtä ja tuottanut myös Tiisun uuden levyn. Lisäksi hän on ollut mukana muun muassa Ursus Factoryn ja Pekka Nisun tuotannoissa, ja työn alla on oman isän eli J. Karjalaisen tuleva levy.

Mitä hän nyt 27-vuotiaana sanoisi lukioikäiselle Väinölle, kun bändiä perustettiin?

– Sanoisin, että jatka samaa rataa vaan, vaikka välillä on vaikeeta. Kannattaa vaan puurtaa. Bändillä on kuitenkin koko ajan ollut se musiikin ilo läsnä, on päästy mahtaville keikoille ja saatu tehdä just sellaista musaa kuin halutaan. Että sanoisin vaan, että jatka samaa rataa, ihan hyvin se menee.

