Santeri Penttinen odotti kyytiä töistä kotiin jopa kaksi tuntia – selvitimme, miksi vammaiskyydit ja Kela-taksit myöhästyvät tuon tuosta

Jyväskyläläinen Penttinen on näkövammainen ja kulkee siksi töissä kaupungin vammaispalvelutakseilla.

Ongelmat ovat pahentuneet

Taksien myöhästely on tuttua näkövammaisille ja liikuntarajoitteisille. Puolen tunnin ja kolmen vartin viivästykset ovat melko tavallisia, kertoo vammaisten henkilöiden ihmisoikeusjärjestö Kynnys ry:n toiminnanjohtaja Antti Tuononen . Välillä auto ei tule lainkaan.

– On aika yleinen ongelma, että takseja pitää odotella pitkä aikoja. 95 prosenttia matkoista onnistuu kohtuullisen hyvin, mutta pieni määrä epäonnistuu. Sellaista ei saisi olla lainkaan, Tuononen toteaa.

Ongelmat ovat hänen mukaansa jatkuneet vuosien ja vuosikymmenten ajan eri puolilla Suomea, mutta tilanne on pahentunut viime aikoina.

Kynnys ry:n tiedottajan Sanni Purhosen mielestä kyse on asenneongelmasta.

– Ei ymmärretä, että vammaiset ihmiset eivät mene vain päivätoimintaan tai sairaalaan tai että heillä on aikatauluja. Osa heistä menee töihin ja vie lapset hoitoon, Purhonen sanoo.

Santeri Penttisen työmatkat ovat kaupungin kyytejä. Tuononen on kuullut myöhästelyistä myös Espoosta (siirryt toiseen palveluun) (HS), Helsingistä ja Pohjois-Karjalasta.

Kela haluaisi palata entiseen

Iso syy ongelmiin on kilpailutus. Kynnys ry:n Tuononen ja taksiyrittäjä Mäkinen ovat siitä samaa mieltä.

– Taustalla on iso kysymys, kuinka hyvin kilpailutus ylipäätään sopii vammaispalveluihin, Tuononen toteaa.

Kilpailutus ei ole Kelankaan mielestä paras ratkaisu. Se on esittänyt sosiaali- ja terveysministeriölle siirtymistä rekisteröintimenettelyyn, jossa kuljettajille maksettavat korvaukset määritettäisiin valtioneuvoston asetuksella.

– Hinta ei painuisi kilpailutuksen johdosta hyvin alhaiseksi, kuten nyt on käynyt. Kuljetukset voisivat kiinnostaa autoilijoita aidosti, sanoo Kelan vastaava suunnittelija Anne Giss .

Ennen Kela-kyydit sai tilata miltä vain taksiyritykseltä, joka täytti lain kriteerit. Sitten laki muuttui 2018. Sen jälkeen Kelan on täytynyt kilpailuttaa kyydit, ja nyt matkoja saavat ajaa vain kilpailutuksen voittaneet yritykset.

Yksi kilpailuttajista on Jyväskylän kaupunki. Se vertaili palveluiden järjestämistä omana tuotantona ja kilpailutettuna vuonna 2015.

– Tuolloin selvityksen pohjalta arvioitiin, että ostopalvelu on ratkaisuna selkeämpi ja kustannustehokkaampi, sanoo Jyväskylän vammaispalveluiden palvelupäällikkö Elina Hienola .

Syrjäseuduilla kaikkein hankalinta

Taksikuskien pitää välillä hakea asiakkaita sadankin kilometrin päästä Antti Tuonosen kotiseudulla Kuopiossa. Se ei välttämättä onnistu ihan heti. Joskus on jouduttu neuvottelemaan jopa siitä, minä päivänä kyyti tulee.

Taksia ei aina yksinkertaisesti löydy varsinkaan syrjäseuduilla. Erityisesti inva- ja paaritakseja on Anne Gissin mukaan hankala löytää.

Ennen lakiuudistusta kuljettajien piti palata omalle asemapaikalleen jokaisen kyydin jälkeen. Nyt he saavat päivystää missä haluavat.

– Todennäköisesti pienempien paikkakuntien autoilijat päivystävät nyt kaupungeissa. Lähettyvillä ei välttämättä ole autoa, kun pienellä paikkakunnalla on tarjolla lyhyt matka terveyskeskukseen, Giss sanoo.

Lisäksi koronapandemia on vähentänyt taksien määrää .

Kuskin pitäisi odotella tunti

Santeri Penttinen arpoo ruokakaupan pakastehyllyllä, kuinka kauan menee, että hän on valmis astumaan taksiin.

Penttisen pitää tilata vapaa-ajan kyyti tuntia ennen lähtöaikaa ja paluukyyti puoli tuntia etukäteen. Se on käytäntö Keski-Suomessa. Vastaavia tunnin tai parin varoaikoja käytetään muuallakin.

Pitkillä varoajoilla on pyritty parantamaan taksien saatavuutta, kertoo Elina Hienola kaupungilta. Tarkoitus on, että välitys ja taksiyrittäjät voivat varautua kyytiin ja suunnitella niiden yhdistelyä.

Järjestelmän uudistus sotki Kela-kyydit

Kela-kyytien järjestelmä oli juuri uudistunut. Matkoja on tarjonnut kaksi palveluntarjoajaa jokaisessa maakunnassa vuoden alusta alkaen, kun aiemmin niitä on ollut vain yksi. Tarkoituksena on, että kilpailu asiakkaista ja autoilijoista parantaa laatua.