Yksi asia yhdistää Suomen olympiamitaleita Pekingistä: mitalistien takana on sama oppilaitos – Iivo patisti luokan cooperiin, kun muita laiskotti

– Kyllä tällä menestyksellä on valtavan iso merkitys. Urheilun puolella tehty kasvatustyö kantaa hedelmää. Ei voi myöskään väheksyä Vuokatin olympiavalmennuskeskuksen merkitystä.

– Varsinkin, kun osa meidän opiskelijoista on päässyt treenaamaan tämän kolmikon kanssa samaan aikaan, mikäs sen hienompaa.

Lähes viidesosa Pekingiin valituista urheilijoista on Sotkamon urheilulukion käyneitä. Luku on ollut tasaisessa kasvussa koko 2010 – luvun.

Iivon johtajuus näkyi jo lukiossa

Iivo Niskasesta on puhuttu Sotkamon lukiossa viime päivinä paljon, ja erilaisia tarinoita on kerrattu opettajanhuoneessa. Reinikan mukaan tietty johtajuus nousi jo lukioaikana esille.

– Yksi hyvä esimerkki on sellainen, että siinä oli porukka ämpyröinyt liikuntatunnilla, ettei ala juoksemaan cooperia, kun on muuta treeniä. Iivo sitten oli kerännyt porukan kasaan ja oli sanonut, että nyt juostaan, Reinikka kertoo.

– Kyllä täällä luokissa seurataan kisoja. Varmaan kännykätkin ovat luvattomassa käytössä. Nämä kisat on niin harvoin ja tällaista menestystä tulee niin harvoin, että nyt on rehtorin lupa, Reinikka veistelee.

Olympiakeskuksen ensimmäiset kisat

Keskuksen johtaja Janne Vuorinen toimii olympialaisissa muun muassa rinnelajien lajipäällikkönä. Ennen olympialaisia Vuorinen kertoi Ylelle, että menestyspaineita totta kai on. Nyt niitä on lunastettu maastohiihdon neljän mitalin kautta. Mitalit eivät ole ainoa mittari onnistumiselle.

– Nykyurheilijoiden määrän suunta meiltä on oikea. Kiinnostus keskukseen on ollut vahvaa viime vuosina, ja meillä on vahva rooli lumilajeissa.