Suomen ja Ruotsin yhtenäisyyden osoittaminen Venäjän vaatimusten edessä on tärkeä viesti, arvioivat asiantuntijat

Suomen ja Ruotsin ulko- ja puolustusministerien tapaaminen osoitti yhtenäisyyttä, näin arvioivat asiantuntijat Ylen aamun haastattelussa. Ulkoministeri Pekka Haavisto ja puolustusministeri Antti Kaikkonen tapasivat ministerikollegansa Ann Linden ja Peter Hultqvistin eilen Ruotsissa.

– Kysymys on yhtenäisyyden osoittamisesta ja tutun linjan jatkamisesta. Ulkoministerit ja puolustusministerit tapasivat yhdessä, siinä ovat keskeiset turvallisuuspoliittiset päättäjät, mikä on omanlaisensa viesti, toteaa tutkija Jyri Lavikainen Ulkopoliittisesta instituutista.

– Kyllä tässä harvinaisen selkeällä symbolisella tasolla osoitetaan, että Suomi ja Ruotsi kulkevat tässä asiassa käsi kädessä. Tämä signaali oli paikallaan, sanoo tutkija Mikko Majander ajatuspaja Magmasta.

Majander toteaa myös pitäneensä tasavallan presidentti Sauli Niinistön maltillisesta viestistä. Presidentti Niinistö kommentoi Venäjän lähettämiä kirjeitä eilen valtiopäivien avajaisissa sanoen, ettei kirjeiden esittämissä vaatimuksissa ollut mitään uutta.

– Pidin presidentin tulkinnasta, että jos Venäjä haluaa hyppyyttää, niin pitääkö kaikkien hypätä. Ruotsi on ollut kirjeen suhteen maltillisempi. Tämän päivän lehdissä kirjettä käsiteltiin pienenä uutisena sisäsivuilla, kun Suomessa siitä oli sivutolkulla. Toki diplomaatinen peli on lähempänä Suomea ja siihen reagoidaan historiallisistakin syistä. Nootilla on paha klangi verrattuna Ruotsiin, arvioi Majander.

Lavikainenkin toteaa, ettei kirjeen sisällössä ollut mitään uutta.

– Kirje on osa laajempaa peliä. Sen viimeisin kierros alkoi joulukuussa, kun Venäjä lähetti vaatimuksensa länsimaille, Yhdysvalloille ja Natolle. Tämä on jatkoa siihen. En näkisi että kirjeellä on valtavaa merkitystä. Venäjä kyllä yrittää saavuttaa sen avulla erilaisia tavoitteitaan, mutta uuttahan siinä ei ollut, sanoo Lavikainen.

Lavikaisen mukaan kirjeen lähettämisellä ei ole vain yhtä tavoitetta.

– On silmiinpistävää, ettei kirje lähtenyt kaikille Etyj-maille, vaan ainoastaan osalle. Mukana on sellaisia maita kuin Serbia, joka on Venälle läheinen maa, ja tietysti Suomi ja Ruotsi. Selvästi haetaan erilaisia vastauksia, joita voidaan käyttää myöhemmin. Toisaalta kyse on pelistä, että yritetään saada länsimaat käärimään hihat ja tekemään jotain epärelevanttia silloin, kun Venäjä saattaa valmistella hyökkäystä Ukrainaan, kuvailee Lavikainen.

Suomen ja Ruotsin ulko- ja puolustusministerien tapaamisessa nousi esiin myös Venäjän lähettämä kirje. Ruotsin ulkoministeri Ann Linde korosti, että Suomi ja Ruotsi tulevat pohtimaan vastausta Venäjälle yhdessä muiden Euroopan maiden kanssa.

Sekä Lavikainen että Majander näkevät Suomen ja Ruotsin koordinoidun vastauksen tärkeänä, mutta myös laajempi yhteinen rintama on tarpeen.

– Iso asia on, että Euroopan unionin tasolla ei löytyisi railoja, joihin Venäjä voi lyödä kiilaa, toteaa Majander.

Pohjoismainen puolustusyhteistyö ei miellytä Venäjää

Suomen ja Ruotsin välinen puolustusyhteistyö on hyvin tiivistä. Puolustusministeri Kaikkonen on tavannut tavanneensa kollegansa Peter Hultqvistin jo lähes 40 kertaa. Edellinen puolustusministeri Jussi Niinistö tapasi kollegaansa yli 50 kertaa.

– Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyö on kehittynyt huikealla tavalla Krimistä lähtien. Historiallisesti ajatellen, ovatko Suomen ja Ruotsin puolustusvoimat olleet yhtä lähellä toisiaan sitten vuoden 1809, viittaa Majander Suomen sotaan.

Eikä Suomen ja Ruotsin tiivistyvä yhteistyö miellytä Venäjää, kertoo Lavikainen.

– Yleensä puhutaan, että Venäjä vastustaa ennen kaikkea Natoa. Mutta omassa tutkimuksessani on käynyt selväksi, että siellä vastustetaan myös Pohjoismaista puolustusyhteistyötä, koska Venäjä ajattelee, että tiivistyminen saattaa olla portti Natoon, kertoo Lavikainen.

Yhdysvaltain puolustusministeriö vahvisti eilen, että presidentti Joe Biden on antanut virallisen hyväksyntänsä 2 000 yhdysvaltalaissotilaan lähettämisestä Saksaan ja Puolaan. Lisäksi Yhdysvallat siirtää tuhat sotilasta Saksasta Romaniaan.

Lavikaisen mukaan kyseessä on vastaus Venäjän painostukseen.

– Se on ilmiselvä vastaus Venjään painostustoimiin. Venäjälle annetaan viesti, että kun he esittävät epärealistisia vaatimuksia esimerkiksi joukkojen pois vetämisestä, silloin vastaus on päinvastainen. Määrä on erittäin pieni, sillä ei ole suurta merkitystä, mutta se antaa mahdollisuuden toimia samalla tavalla myöhemmin, toteaa Lavikainen.