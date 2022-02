Kouluaikojen häpeä seuraa lukemisen ja kirjoittamisen ongelmista kärsiviä työelämään – Milja Haavisto meni pomon puheille ja suosittelee samaa muille

– Mietin vähän, että kerronko. Ajattelin sitten kuitenkin kertoa. Työnantajan on hyvä tietää, Haavisto sanoo.

Arvioiden mukaan noin 5-10 prosentilla aikuisista on lukivaikeus eli lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus. Se ilmenee esimerkiksi lukemisen ja kirjoittamisen hitautena sekä alttiutena esimerkiksi kirjoitusvirheisiin. Noin 1-2 prosentilla se on vakava-asteinen.

Tiedon lisääntyessä suhtautuminen lukivaikeuteen on muuttunut myönteisemmäksi. Nykyään tiedetään, että lukivaikeudella ei ole yhteyttä henkilön älykkyyteen. Monilla on kuitenkin huonoja kokemuksia esimerkiksi kouluajoilta siitä, kun lukeminen ja kirjoittaminen on ollut vaikeaa.