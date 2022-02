Hallitus sivuutti saamelaisten oikeudet koronapandemiassa – vastuuministeri vaikenee

Hallitus on jättänyt hakematta saamelaisilta lakisääteisen ennakkosuostumuksen koronarajoituksille.

Alkuperäiskansaa koskeva neuvotteluvelvoite on kirjattu saamelaiskäräjälakiin. Sen mukaan viranomaisten tulisi neuvotella saamelaiskäräjien kanssa toimenpiteistä, jotka vaikuttavat merkittävästi esimerkiksi elinkeinoon tai opetukseen.

Suomi poikkeaa asiassa muista Pohjoismaista siinä, että velvoite on viety kansalliseen lakiin (siirryt toiseen palveluun) . Ruotsi ja Norja ovat sopineet siitä tähän asti kevyemmin, esimerkiksi konsultaatiosopimuksena valtion ja saamelaiskäräjien välillä. Juuson mukaan ainakin Ruotsissa neuvotteluvelvoite on tulossa lakiin.

On ongelmallista, että saamelaisten tarpeet on jätetty päätöksenteossa huomiotta.

Neuvotteluvelvoite on kirjattu myös YK:n julistukseen (siirryt toiseen palveluun) alkuperäiskansojen oikeuksista ja alkuperäiskansojen maailmankonferenssin loppuasiakirjaan, johon Suomi on sitoutunut ilman varauksia, toisin kuin esimerkiksi Norja.

– On ongelmallista, että saamelaisten tarpeet on jätetty päätöksenteossa huomiotta, Juuso sanoo.

Sisäministeri ei kommentoi

YK: korona koetellut erityisesti alkuperäiskansoja

YK:n ihmisoikeusneuvoston mukaan (siirryt toiseen palveluun) korona on iskenyt maailman alkuperäiskansoihin erityisen rajusti. Niiden jäseniä on kuollut Covid-tautiin suhteettoman paljon, ja lisäksi pandemia on sekä tuonut esiin että pahentanut jo aiempaa perua olevia rakenteellisia epäkohtia.