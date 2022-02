Reserviläisille voi tulla kutsu, jos varusmiesten koronatilanne pahenee taas – apua saatetaan tarvita valmiuden ylläpitämiseen

Koronatartunnat varuskunnassa laskussa

Santahaminassa rokotekattavuus on varusmiesten keskuudessa varsin korkea. Varuskunnan mukaan esimerkiksi tammikuun saapumiserän osalta vähintään yhden rokotteen on saanut peräti 95 prosenttia varusmiehistä ja aikaisemman saapumiserän osalta luku on hieman alle 90 prosenttia. Kaksi rokotetta on saanut 88 prosenttia varusmiehistä.