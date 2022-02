Mitkä turvatakuut, mikä etupiiri, mikä nootti? Kreml–suomi-sanakirja

Alla olevat vastaukset on laadittu kansainvälisen politiikan professorin Tuomas Forsbergin ja Venäjän ympäristöpolitiikan professorin Veli-Pekka Tynkkysen haastattelujen pohjalta. Molemmat ovat Helsingin yliopistosta.

1. TURVATAKUUT

Venäjän länneltä vaatima turvatakuu on oikeasti takuu presidentti Vladimir Putinin hallinnon jatkumiselle, Tynkkynen sanoo.

Putinin suurin uhka on se, että demokraattinen liikehdintä lisääntyy Venäjän lähialueilla ja lopulta Venäjällä.

Moni entinen neuvostotasavalta on jo lähtenyt demokratian tielle.

Nato on levittäytynyt kaikkiin entisen itäblokin sotilasliiton eli Varsovan liiton maihin ja osaan entisestä Neuvostoliitostakin. Venäjälle pahinta on, että myös Ukraina ja Georgia ovat kiinnostuneita Naton jäsenyydestä.

Putin on Tynkkysen mukaan tyytyväinen, kun mahdollisimman moni maa on Venäjä-mielinen ja autoritäärinen eli itsevaltainen.

Positiivisissa turvatakuissa sitoudutaan auttamaan, jos jokin maa joutuu hyökkäyksen kohteeksi. Tällainen on esimerkiksi Naton viides artikla tai EU-maiden velvoite auttaa toisiaan tarvittaessa.

Negatiivinen turvatakuu on lupaus kunnioittaa muiden suvereniteettia ja koskemattomuutta – eli olla “kaappaamatta Krimejä”, Forsberg toteaa. Tällaisin periaatteisiin on sitouduttu esimerkiksi YK:ssa ja Euroopan yhteistyö- ja turvallisuusjärjestö Etyjissä.

Nato puhuu itsestään mielellään puolustusliittona, mutta Venäjä vetoaa uhkakuvissaan siihen, että Nato on ollut aktiivisesti pommittamassa esimerkiksi Kosovoa vuonna 1999 ja Libyaa 2011. Kuvassa Nato-sotilaita Puolassa marraskuussa 2021.

2. NOOTTI

Nootti tarkoittaa tiedonantoa tai kysymystä toiselle valtiolle, mutta sanalla on Suomessa kylmäävä kaiku.

Tuomas Forsberg näkee nykytilanteessa tiettyä rinnakkaisuutta: Venäjä kokee turvallisuuspoliittisen asemansa heikentyneen ja kysyy, mitä Suomi aikoo tehdä. Dramatiikkaa vähentää se, että viesti on lähtenyt monille maille.

Tynkkysen mukaan tämänviikkoisen nootin tavoite on sama kuin keskellä syvintä kylmää sotaa: pelotella. Venäjä haluaa löytää eroja varsinkin rajamaidensa vastauksista ja käyttää niitä propagandassaan.

Nootti liittyy yleensä maiden välisiin ongelmiin, ja sillä haetaan kansainvälistä huomiota. Siinä mielessä se on pelote, Tynkkynen sanoo.

3. ETUPIIRI

Etupiiri on alue, jota jokin suurvalta hallitsee tai pyrkii hallitsemaan.

Venäjä on laajentanut etupiiriään väkivallalla esimerkiksi Georgiassa vuonna 2008 ja Ukrainassa vuonna 2014.

Kuva: EPA-EFE/All Over Press

Putin lupasi Unkarin pääministerille Viktor Orbanille kaasualennusta 1. helmikuuta. Energia on Venäjälle keino pitää monia maita kontrollissaan, eli eräänlaisessa etupiirissään.

Kolmas Venäjän etupiiritavoite on poliittinen. Putinin varsinaisena päämääränä on haastaa Yhdysvallat, mutta hän tekee sen yrittämällä hajottaa Eurooppaa, Tynkkynen sanoo.

4. JAKAMATON TURVALLISUUS

Länsi puhuu yhteisestä turvallisuudesta ennemmin kuin jakamattomasta turvallisuudesta, joka on kirjattu Etyj-sopimukseen (siirryt toiseen palveluun) .

Merkitys on kuitenkin sama: oma turvallisuus ei voi vahvistua toisen turvallisuuden kustannuksella.

Tämän estämiseksi on sovittu luottamusta lisäävistä toimista, kuten aserajoituksista ja tietojen vaihdosta.

Sillä on jakamattoman turvallisuuden käsitteelle oma merkityksensä, Forsberg sanoo. Venäjä näkee, että toiset maat eivät saa liittoutua, jos Venäjä ei ole mukana.

Suomi ja monet muut maat tulkitsevat Etyjissä sovittua periaatetta toisin: jokaisella maalla on mahdollisuus tehdä omat ratkaisunsa, ja siinä keskeistä on noudattaa demokratian periaatteita.

Kuva: EPA-EFE/All Over Press

Tehoaako Venäjän puhetapa?

Venäjä on onnistunut ujuttamaan puheenparttaan myös läntiseen keskusteluun, Veli-Pekka Tynkkynen sanoo.

Myös “Ukrainan kriisi” on Tynkkysen mukaan valitettavan propagandistinen ilmaisu. Osa Ukrainasta on jo vallattu, ja siellä on sodittu kahdeksan vuotta.