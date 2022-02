Marjo Matikainen-Kallström ei pysty katsomaan olympialaisia suorana: "Minä elän liian voimakkaasti mukana urheilusuorituksessa"

– Minä elän liian voimakkaasti mukana siinä urheilusuorituksessa, enemmän kuin olisin itse siinä mukana. Minä hyppään mukana mäkeä ja ammun niitä kiekkoja. Lapset ovat saaneet siitä kyllä aika hyviä kuvia. Minulla on silloin verenpaine niin tapissa, että on itsesuojelua että katson suoritukset vasta jälkeenpäin.

– Silloin pystyn keskittymään oikeasti siihen suoritukseen. Miten siellä on liikuttu tai tehty, ja mitä taktisia tilanteita siellä on ollut. Silloin voin analysoida suoritusta.

– Sitä minä toivon. Kyllähän urheilu on kansakunnalle tai maalle oman itsetunnon nostattaja, mikä on arvokasta ja tärkeää. Samaistuminen siihen, että me voimme olla yhteinen kansakunta. Ja kun suomalainen pärjää, niin onhan se tunne, että jee, me ollaan hyviä me suomalaiset.