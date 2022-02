Eurooppa-kirje: Mario Draghi pitää kasassa Italian horjuvaa sisäpolitiikkaa – ainakin ensi vuoteen asti

Juuri jatkuvuuden kannalta tilanne on huolestuttava. Presidentinvaalin yhteydessä nähtiin, kuinka vaikeaa sisäisesti jakautuneiden puolueiden yhteistyö on.

#SOME: Mel Matsinhe saapui Maliin, jonka tilanne huolettaa EU-maita

Malista on EU-silmin tullut murheenkryyni (siirryt toiseen palveluun). Maassa on vallankaappauksen jäljiltä väliaikainen sotilashallitus. EU-maiden terrorisminvastainen operaatio, jossa on mukana myös suomalaisia, on sekavassa tilassa. Saksa ja Ranska pohtivat jatkamistaan, kun Mali päätti tällä viikolla karkottaa Ranskan suurlähettilään maasta.