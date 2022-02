Provinssi, Ilosaari ja Flow rakentuvat kovaa vauhtia, mutta Simerock on vaakalaudalla – järjestäjä: ongelmana on koronapassin mahdollisuus

Hallitus on luvannut purkaa rajoituksia, mutta kukaan ei voi olla täysin varma, voidaanko tulevana kesänä juhlia jo täysin vapaasti.

– Se, että jätetään joku ihmisryhmä pois, ei sovi Simerockin arvomaailmaan. Simerock on ollut aina tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien vannoutunut kannattaja. Se tarkoittaa, että Simerockissa ei passeja kysellä, Yliaska sanoo.

Hallitus linjasi keskiviikkona , ettei nykyistä koronapassia oteta enää takaisin käyttöön, mutta toisaalta hallitus jätti mahdollisuuden ottaa passin käyttöön myöhemmin, jos hallitus pitääkin sitä tarpeellisena. Koronapassin lainsäädäntöä tullaan kehittämään edelleen, ja poliittisessa valmistelussa on kolme uutta koronapassilakihanketta .

Tavallisesti tähän aikaan vuodesta Simerock-festivaalien järjestelyt olisivat jo käynnissä, mutta Sime Yliaska on päättänyt odottaa.

Isot festarit hyväksyisivät passin

– Provinssin järjestäminen edellyttää rajoitteista eroon pääsemistä. Jos viranomainen meiltä jotain tiettyä ratkaisua edellyttää, jotta voisimme tapahtuman rajoituksitta järjestää, niin tietysti me silloin sen ohjeistuksen mukaan toimimme, sanoo festivaalijohtaja Sami Rumpunen .

Samoilla linjoilla on myös Flow-festivaalin taiteellinen johtaja Tuomas Kallio .

Flow-festivaali peruttiin kahtena edelliskesänä, mutta tänä vuonna sen on tarkoitus palata festivaalikartalle. Kuvassa The Holy -yhtye, joka esiintyi tapahtumassa vuonna 2017.

– Nyt tieto on mikä on, eli passi on jäissä. Katsomme sen tilanteen mukaan, mikä silloin vallitsee. Niiden sääntöjen mukaan mennään, joita meille annetaan, ja sen mukaan festari järjestetään, Varis sanoo.