Helsingissä on koti, jossa on oma alttarikomero ja kymmeniä Schjerfbeckin teoksia – katso miltä uudistuneessa Villa Gyllenbergissä näyttää

Otaniemen ja Munkkiniemen väliin jäävä Kuusisaari on tuttu eri maiden suurlähetystöistä, ja siellä pitää majaa myös Didrichsenin taidemuseo. Pitkulaisella saarella on myös vähemmän tunnettu helmi: Ane ja Signe Gyllenbergin kotimuseo Villa Gyllenberg.

Se peruskorjattiin viime vuonna, ja nyt museo on taas avoinna yleisölle. Korjauksen yhteydessä kohteeseen rakennettiin uusi sisäänkäynti. Laajennusosa oli tarpeen, sillä museon kävijämäärä on kymmenkertaistunut kymmenen viime vuoden aikana. Ennen peruskorjausta museossa vieraili 30 000 ihmistä vuoden aikana.

Helene Schjerfbeck oli Ane Gyllenbergin lempitaiteilija, ja kokoelmaan kuului jo pariskunnan elinaikana 26 Schjerfbeckin teosta. Nyt niitä on lähes neljäkymmentä. Yleisö tulee museoon pitkälti Schjerfbeck-kokoelman perässä.

– Schjerfbeck on yleisön suosikki. Olemme ostaneet välillä takaisin teoksia, jotka ovat alun perin kuuluneet Gyllenbergin kokoelmaan. Nämä Schjerfbeckit ovat menneet aikoinaan eteenpäin esimerkiksi perinnön kautta, museon intendentti Lotta Nylund sanoo.

– Asiaan kuului, että edustuskodissa on antiikkihuonekaluja, vanhaa taidetta ja kodin tyyli on klassinen. Modernismi löi laajemmin läpi näissä näissä piireissä vasta toisen maailmansodan jälkeen, Nylund kertoo.

Ennen remonttia Villa Gyllenbergistä löytyi rullalla ollut vanha maalaus. Se on korkeatasoinen kopio Guido Renin teoksesta Fortuna. Kopio on noin 1840-luvulta ja tekijä tuntematon.

Ane Gyllenberg loi omaisuutensa tyhjästä

Ane Gyllenberg (1891–1977) oli monella tavalla erikoinen hahmo. Hän loi omaisuutensa lähes tyhjästä, vaikka oli käynyt vain vähän kouluja. Taiteen keräämisen ohella Gyllenberg kunnostautui hyväntekijänä ja perusti lääketieteen tutkimussäätiön. Vanhan, perityn rahan suomenruotsalaisissa piireissä häntä pidettiin nousukkaana. Gyllenbergit on ruotsalainen aatelissuku, mutta Ane Gyllenberg korosti suomalais-isänmaallisuuttaan. Suomen kansalaisuuden hän sai vasta vuonna 1937.

Ane Gyllenberg oli vapaamuurari. Se näkyy talon lasimaalauksessa, joka on 1930-luvulta. Kuvassa vapaamuurarien symboli eli suorakulma ja harppi.

Apsis (apsidi) eli pyöreä huoneen pääty Gyllenbergien edustuskodissa. Se on täynnä uskonnollista taidetta ja esineitä.

Villa Gyllenbergissä on paljon uskonnollisia esineitä ja yksi kotitalon kiinnostavista ulottuvuuksista liittyy sekin uskonnollisuuteen. Taloon on rakennettu puoliympyrän muotoinen tila. Apsidi eli alttarikomero on tuttu kirkoista. Se oli Villa Gyllenbergin uskonnollinen huone esineineen ja kirjoineen.