Hovioikeus vapautti Jari Aarnion murhasyytteestä – Aarniolla ei velvollisuutta estää palkkamurhaa

Helsingin huumepoliisin entinen päällikkö Jari Aarnio ja entinen rikollispomo Keijo Vilhunen olivat syytettyinä vuonna 2003 tapahtuneesta Vuosaaren palkkamurhasta. Murhasta on jo aiemmin tuomittu neljä miestä.

Hovioikeus katsoi asiassa jääneen näyttämättä, että Aarniolla olisi ollut kysymyksessä olevasta henkirikosuhasta ja sitä koskevista suunnitelmista sellaista tietoa, että uhri on ollut välittömässä hengenvaarassa, jollei tilanteeseen puututa.

Aarnio tyytyväinen tuomioon

Jari Aarnion asianajaja Riitta Leppiniemi sanoo, että hovioikeuden tuomio on odotettu ja toivottu ratkaisu.

– Hän on tietysti tyytyväinen, koska se vuosi sitten käräjäoikeudesta tullut päätös oli niin järkyttävä. Hovioikeus on aika pitkälle ymmärtänyt sen asian niin kuin Aarniokin on ymmärtänyt.