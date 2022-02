Vantaan vankilan veriteosta epäillään nyt 19-vuotiasta ja 23-vuotiasta miestä – molemmilla väkivaltarikostausta

Kaikkiaan sellissä oli vainajan lisäksi viisi miestä, jotka kaikki vangittiin aluksi henkirikoksesta epäiltyinä. Tutkinnan edettyä poliisi on voinut sulkea osan sellissä olleista henkirikosepäilyn ulkopuolelle.

Ylen Uudenmaan käräjäoikeuksista saamien tietojen mukaan kummallakin epäillyllä on taustallaan vakavia väkivaltarikoksia.

23-vuotias yritti murhata miehen

Vankilasurmasta epäilty vuonna 1998 syntynyt 23-vuotias mies on tuomittu murhan yrityksestä Helsingin käräjäoikeudessa. Mies tuomittiin vankeuteen 10 vuodeksi ja kuudeksi kuukaudeksi 15. maaliskuuta 2021 annetussa tuomiossa.

23-vuotias on valittanut tuomiosta Helsingin hovioikeuteen. Pääkäsittely pidetään 13. kesäkuuta 2022.

19-vuotiasta syytetään tapon yrityksestä

Tuomio on lainvoimainen.

Lisäksi alkuvuodesta 19 vuotta täyttänyt mies on tuomittu pahoinpitelystä ja törkeästä kotirauhan rikkomisesta kuudeksi kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Tuomio Nurmijärvellä toukokuussa 2020 tapahtuneista rikoksista annettiin tammikuun alussa 2022.

Kaksi henkilöä on ilmoittanut tyytymättömyytensä tuomioon. Valituksen määräpäivä on huomenna.

Seksuaalirikollinen väkivaltarikollisten sellissä

Muun muassa Iltasanomien (siirryt toiseen palveluun) tietojen mukaan vankilassa surmattu mies oli tuomittu seksuaalirikoksista. Poliisi ei vahvista uhrin taustoja. Vantaan vankilan johtaja Tommi Saarinen ei ota kantaa yksittäiseen tapaukseen, jossa on esitutkinta kesken.

Suomessa vuonna 2021 tehdyn Suomalainen vanki - tutkimuksen mukaan seksuaalirikolliset ovat vankilassa alinta kastia. He voivat olla muita vankeja suuremmassa riskissä joutua väkivallan kohteeksi. Useissa vankiloissa on erillisiä osastoja esimerkiksi seksuaalirikoksista tuomituille vangeille.

Suomessa vankiloissa on Saarisen mukaan noin 3 000 vankia tällä hetkellä. Samalla osastolla voi olla hyvin erilaisista rikoksista tuomittuja vankeja ilman, että erilainen rikostausta aiheuttaa automaattisesti turvallisuusriskiä.

– Pelkästään seksuaalirikos ei ole syy pitää vankia erillään muista vangeista. On otettava huomioon, onko rikos muiden vankien tiedossa ja, mikä on vangin asema vankien hierarkiassa, Saarinen kertoo.

Saarisen mukaan vankien sijoitusta arvioitaessa on huomioitava niin sanottu dynaaminen turvallisuus, jossa on kysymys muun muassa vankien välisistä suhteista.

– Vankilaolosuhteissa turvallisuusriskin voi aiheuttaa myös esimerkiksi velka huumekaupassa tai se, että on aiheuttanut toiselle vangille kovemman tuomion puhumalla poliisille ohi esitutkinnan, Saarinen toteaa.

Saarisen mukaan Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö on pyytänyt Vantaan vankilalta selvityksen, jossa vankila käy läpi vankilan toiminnan, ohjeet ja käytännöt vangin kuolemantapaukseen liittyen.

– On hyvä, että asiaa selvitetään. Tästä on otettava opiksi, jotta vastaava ei toistu. Yksikin tapaus on liikaa, Saarinen sanoo.