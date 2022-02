Metsäteollisuuden maailmanvalloitus alkoi kartonkikoneesta pikkukylässä – 60 metriä pitkä laite mullisti kartongin valmistuksen Suomessa

Koneella on pituutta 60 metriä ja leveyttä 2–3 metriä. Veitolan mukaan sen nopeus on kävelyvauhtia verrattuna nykypäivän koneisiin, jotka vertauskuvan mukaan huristelisivat autojen vauhtia. Tämän päivän kartonkikone tuotta satakertaisesti tavaraa vuodessa Inkeroisen museokoneeseen verrattuna.

– Tässä on kaikki peruskomponentit, mitä nykyaikaisessakin kartonkikoneessa on, Veitola kertoo.

Tehdastyöntekijät valmistivat kartonkia hiki otsassa

Nykyään museossa on viileätä, mutta aikoinaan siellä oli valtaisa meteli ja hikiset oltavat. Paperia ja kartonkia nimittäin kuivatettiin sylinterillä, jossa oli kuumaa höyryä.

Kone on luultavasti kuljetettu 1800-luvun lopulla paikan päälle osina. Paperimankeli toimi yli 80 vuotta. Museointiin osallistui koko kylä.

Metsäteollisuuden 150 vuotta juhlistetaan taidenäyttelyissä

1800-luvun metsäteollisuudesta on Kymenlaaksossa jäljellä vielä paljon yksityiskohtia. Inkeroisten kartonkikoneen lisäksi historian ystävä pääsee tutustumaan moneen metsäteollisuuden vaiheeseen näyttelyiden kautta metsäteollisuuden 150-vuotisjuhlavuoden aikana.

Kouvolan Poikilo-museossa on taidenäyttely, jonka teemana on metsä. Näyttelyssä on esillä 35 taiteilijan töitä. Ne nostavat esiin muun muassa työelämää metsäteollisuudessa, mutta myös ilmastonmuutosta ja metsien uhanalaisia lajeja.