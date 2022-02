Venäjän toiminta pistää pohtimaan – näin tilanteesta ajattelevat varusmies, everstiluutnantti ja reserviläinen

Varusmieskoulutus ennallaan

Varusmiesten puolustustahto kasvaa

"Täällä saa elää rauhassa"

– Suomi on ollut vähän niin kuin rauhanneuvottelija, Niinistö ainakin on asiallisesti pyrkinyt keskustelun avaamiseen. Pääministerillä ja Niinistöllä on ehkä vähän ollut nokkapokkaa lausuntojen kautta. Mutta ihan hyvin on hoidettu, diplomaattisesti yritetty keksiä ratkaisuja, Kukkonen summaa.