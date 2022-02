Ydinvoima-ala yrittää nyt ymmärtää, mitä EU-komissio tarkoittaa taksonomiaehdoilla

Suomen valtion omistama energiayhtiö Fortum on Euroopan kolmanneksi suurin ydinvoimayhtiö ja sillä on Suomen lisäksi ydinvoiman osaomistuksia myös Ruotsissa Oskarshamnissa ja Forsmarkissa. Siksi EU-komission esitys ydinvoiman luokituksesta on sille tärkeä. Myös Fortumissa selvitellään vielä komission päätöksen vaikutuksia, sanoo Fortumin johtoryhmän jäsen, ydin-, vesi- ja tuulivoimatuotannosta Pohjoismaissa vastaavan Generation-divisioonan johtaja Simon-Erik Ollus.