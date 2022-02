Poliisin lupapalvelut ruuhkautuivat passin uusijoista: Kymmenet tuhannet jättivät passin vanhenemaan pandemian aikana

Poliisin palvelupisteet ja ajanvaraus ovat ruuhkautuneet pääkaupunkiseudulla sekä Turussa ja Tampereella koronapandemian helpottamisen seurauksena.

Ylitarkastaja Juhani Ruutu Poliisihallituksen lupapalveluista kertoo, että lupapalveluiden ruuhkautuminen johtuu passihakemusten määrän lisääntymisestä. Moni suomalainen on nyt havahtunut uusimaan pandemian aikana vanhentunutta passiaan.

– Nyt kun matkustamaan taas pääsee turvallisesti, ihmiset rientävät sankoin joukoin poliisiasemille uusimaan passejaan, Ruutu selittää.

Lisääntynyttä aktiivisuutta poliisiasemilla on nyt jatkunut jonkin aikaa. Pandemian aikana vastaavaa kuhinaa poliisiasemilla on nähty ennenkin, aina kun koronatilanne on helpottanut ja matkustusrajoituksia höllennetty.

Poliisi on vastannut kansalaisten matkakuumeeseen avaamalla asiointiaikoja myös viikolopuille. Viikonloppuisin poliisiasemilla voi asioida vain ennakkoon ajan varaamalla, ei jonotuksen kautta.

Poliisiasemilla on kuitenkin huolehdittava turvaväleistä ja muusta koronahygieniasta, mikä rajaa sitä, kuinka paljon asiakkaita voidaan päivän aikana palvella. Suomessa on yli sata poliisiasemaa, joista jokaisella on erilaiset edellytykset huolehtia koronaturvallisuudesta.

– Esimerkiksi osassa poliisiasemista löytyy erillisiä asiointikoppeja mutta osasta ei. Kopit helpottavat koronaturvallisuuden ylläpitoa verrattuna perinteiseen lupatiskiin, jossa on asiointiluukkuja rinnakkain, ylitarkastaja Ruutu tietää.

Passi vanhentunut kymmeniltä tuhansilta

Joulukuussa 2019 eli ennen koronapandemiaa 4,35 miljoonalla suomalaisella oli passi, henkilökortti tai molemmat. Nyt tammikuussa 2022 vastaava luku on 4,1 miljoonaa.

Suomessa on siis tällä hetkellä noin 250 000 ihmistä enemmän kuin kaksi vuotta sitten ilman passia tai henkilökorttia.

– On ymmärrettävää, että passeja ei ole uusittu, kun matkustamaan ei olla päästy, Poliisihallituksen Ruutu pohtii.

Passia tai henkilökorttia vailla olevista ihmisistä noin 138 000 on alaikäisiä.

– Tämä lisää painetta poliisiasemille, sillä alaikäisten asiakirjojen uusiminen edellyttää lähes aina asiointia poliisiasemalla.

Hän korostaa, että poliisin ajanvarauksessa vapaita aikoja tulee jatkuvasti lisää tarjolle. Esimerkiksi juuri tätä juttua kirjoittaessa vapaan ajan saaminen jollakin poliisiasemalla voi mennä huhtikuulle, mutta hetken päästä varattavissa on aikoja jo ensi viikolle.

Ruuhkat ovat monen asian summa

Myös poliisissa passihakemuksia käsittelevän henkilöstön koronatartunnat ja sairastelu ovat vaikuttaneet siihen, että hakemusten käsittelyn tahti on elänyt. Käytettävissä olevan henkilöstön määrä vaikuttaa luonnollisesti siihen, paljonko aikoja voidaan avata ja rivissä olevaa henkilöstön määrä on ollut hankala ennakoida.

Suomessa passi on voimassa viisi vuotta. Jos passin vanhenemisesta on kulunut alle vuosi, passin voi uusia netissä, mutta jos passin vanhenemisesta on kulunut yli vuosi, uusinta on tehtävä poliisiasemalla.

Koska monella suomalaisella on tämä vuoden aikaraja mennyt umpeen, se on lisännyt ruuhkia asemilla, kun normaalia suurempi osa hakemuksista edellyttää käyntiä paikan päällä sormenjälkien antamista varten.

Miten nyt kannattaa toimia, jos haluaa reissuun ja uusia passinsa?

Ylitarkastaja Juhani Ruutu neuvoo, että ensisijaisesti aikoja kannattaa varata netistä. Toisaalta on myös hyvä huomata, että poliisiasemalle voi Suomessa aina mennä hoitamaan asioitaan, myös ilman ajanvarausta. Tähän on jokaisella suomalaisella laillinen oikeus arkipäivisin virastoaikana.