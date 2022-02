7 000 ihmisen pomo Sara Mella: On tapahtunut valtava muutos – Suomi nousi "täydellisen tasa-arvon" kynnykselle, sanoo EVAn tutkimus

Pankkijätti Nordeassa on huomattu, että lasikaton rikkominen on hyvää bisnestä. Nordean yksityisasiakkaista vastaava johtaja Sara Mella tietää sen omasta kokemuksestaan.

Mella on nähnyt, että yrityksen kilpailuasema työmarkkinoilla vahvistuu, kun se todistaa omalla toiminnallaan, että uraputki huipulle on auki kaikille sukupuolesta riippumatta.

– Ilman muuta se vaikuttaa. Uskon, että Nordea on kiinnostavampi työnantaja, kun nähdään, että täällä on monipuolisia työuria ja samat mahdollisuudet kaikilla edetä. Ja että siitä on konkreettisia esimerkkejä.