Ounasvaaran talvikisat herätetään henkiin pitkän hiljaiselon jälkeen – Järjestäjät: Pekingin olympiamenestys toisi vaaralle tuhansia katsojia

Ounasvaaran perinteiset talvikisat puhalletaan uudestaan henkiin huhtikuun alussa, ja kisojen moottorina on Suomen mestaruuskilpailut.

Takavuosien maaginen vetovoima

– Se on kunnianhimoinen tavoite, eikä liene tänä päivänä realismia. Mutta se osoittaa, että Ounasvaaran talvikisoilla on ollut aivan maaginen vetovoima huippuvuosina, miettii Ounasvaaran talvikisojen ja SM-kilpailujen järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Mauri Haataja.

Vuosituhannen taitteessa vetovoima hiipui

Nyt tavoitteena 10 000 katsojaa

Haataja toivoo, että Pekingin olympialaisissa suomalaiset menestyisivät hyvin, sillä varsinkin kotimaan hiihtomitalistit vetäisivät yleisöä Ounasvaaran SM-kisoihin. Huippu-urheilijat eivät nykyisin kuitenkaan yksistään riitä vetonauloiksi urheilukisoissa, joissa tavoitellaan suuria yleisömassoja. Urheilun rinnalle vaaditaan oheistapahtumia. Ounasvaaralle on kaavailtu esiintymään muun muassa suomalaisia eturivin artisteja, mutta heidän nimistään ollaan vielä vaitonaisia.

– Ne ovat meillä työstettävänä ja pohdinnassa. Uskomme, että ne kiinnostavat ihmisiä. Ja että se 10 000 katsojan tavoite, joka kolmelle päivälle on asetettu, saavutetaan, sanoo Haataja.

Tarkoitus elvyttää jokatalviseksi kisatapahtumaksi

Uuteen kukoistukseen vaaditaan runsaasti työtunteja ja talkoolaisia. Järjestäjät arvioivat, että kisoihin vaaditaan noin 150 vapaaehtoista pyörittämään tapahtumaa. Osa heistä on saatu rekrytoitua, mutta tehtäviä on vielä tarjolla halukkaille. Kolmipäiväisen kisaviikonlopun hintalappu on järjestäjälle noin 150 000 euroa.