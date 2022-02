Valtio maksaa savolaisille aluevaltuutetuille tuliterät läppärit – osalle poliitikoista se voi olla jopa kolmas kylkiäisenä tuleva tietokone

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että moni luottamushenkilö saa yhden tietokoneen lisää. Kuopiossa esimerkiksi kaupunginvaltuutetuilla on jo luottamustehtävää varten tietokone, samoin kansanedustajilla on tietokoneet.

"Yksi kone riittäisi"

Tietokoneiden hankintaa on kritisoinut Pohjois-Savon alueella esimerkiksi vihreiden kaupunginvaltuutettu Harri Auvinen. Auvinen valittiin myös aluevaltuustoon. Kuopion kaupunginvaltuustossa hänellä on kaupungin tarjoama kone, ja nyt Auvinen on saanut aluevaltuustoa varten toisen koneen.