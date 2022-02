Kaksi kolmesta luottaa Suomen kykyyn puolustaa koko maata, ilmenee Maaseudun Tulevaisuuden kyselystä

Heikointa usko on pääkaupunkiseudulla, missä joka kolmas ei luota Suomen omaan kykyyn puolustaa koko maata. Ylipäätään kaupunkilaisten usko maan puolustuskykyyn on maaseudulla asuvia heikompaa.

Ahvenanmaa on demilitarisoitu, eli sotilaallinen läsnäolo ja linnoittaminen on siellä kielletty. Lisäksi alue on neutralisoitu, mikä tarkoittaa, että Ahvenanmaa on pidettävä sodan uhan ulkopuolella mahdollisissa konflikteissa. Suomella on kuitenkin velvollisuus puolustaa aluetta.