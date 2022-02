Keittiön sähköliesi on joutilaana. Alakerran lämpöpatterit kiinni.

Sähkö on nyt niin kallista, että Suomalainen välttää sen käyttöä kaikin konstein.

Hintojen nousu on ajanut pienituloisen Kati Suomalaisen ahtaalle.

– Energian hinta ei voi enää nousta – seinä on tullut jo vastaan minulla, Suomalainen sanoo vakavana.

Ypäjän maaseudulla asuva Suomalainen kertoo elävänsä tällä hetkellä kädestä suuhun. Se on tarkalle talousihmiselle uusi tilanne.

Sähkön lisäksi auton polttoaineen hinta on kohonnut yli Suomalaisen sietokyvyn.

Hintojen nousu hermostuttaa Suomessa

Kati Suomalainen on tehnyt jo kylmääviä laskelmia.

Töissäkäynti kannattavuuden rajoilla

Ajomatkaa töihin ja takaisin kotiin kertyy päivittäin yhteensä 50 kilometriä. Suomalainen on laskenut, että pian töissä käyminen ei kannata.

Kati Suomalainen työskentelee siivoojien esihenkilönä. Palkka on pieni.

Myös Tilastokeskuksen asiantuntija Ilkka Lehtinen on tehnyt laskemia tilanteesta. Esimerkkilaskelma näyttää, kenen nahoissa hintojen nousu, inflaatio, tuntuu juuri nyt.

Elämä muuttui sentin venyttämiseksi

Kaupungissa varsinkin vuokralla asuva ja autoton ihminen ei ole välttämättä huomannut viime kuukausien hintahaipakkaa. Pääkaupunkiseudulla vuokrissa on peräti ollut laskupaineita.

Tilastokeskuksen asiantuntija Ilkka Lehtinen on laskenut, että eri olosuhteissa elävien ihmisten inflaatio voi poiketa keskenään rajustikin.

Ensimmäinen esimerkki koskee henkilöä, joka asuu maalla omakotitalossa, ajaa paljon autolla, remontoi taloaan. Hänen inflaationsa on 4,8 prosenttia.

Inflaatio on hänen kohdallaan paljon pienempi, eli 1,5 prosenttia. Ero kahden esimerkin välillä on huima.

Kahvia ei mielellään keitetä vieraalle

Kanasuikaleet Suomalainen on ostanut poistohintaan. Tässä talossa syödään sitä, mikä on alessa.

Vakuutukset on juuri kilpailutettu.

Hän ei keitä yhtään ylimääräistä, sillä myös kahvin hinta on noussut.

– Minun ostovoimani on heikentynyt hintojen nousun vuoksi.

Siivousalan palkat nousivat kiinteistöalan työehtosopimuksen mukaan 1,3 prosenttia viime vuonna. Se on vähemmän kuin Tilastokeskuksen laskema keskimääräinen inflaatio joulukuulta, eli 3,5 prosenttia.

Menot suuremmat kuin tulot

Pörssisähkö oli vielä vuosi sitten edullista – toisin on nyt. Luttisen sähkölasku on yli kolminkertaistunut vuodessa.

Luttinen on laskenut, että myös helmikuun pakolliset hammaslääkärikäynnit on tehtävä velaksi.

Armoton pörssisähkö

Joulukuun sähkölasku paljasti Luttiselle, kuinka armoton pörssisähkön hintavaihtelu voi olla. Kun saatavilla on paljon vaikkapa edullista vesivoimaa Ruotsista ja Norjasta, hinta on kohtuullinen.

Tänä vuonna vesivoimaa on syntynyt vähän. Kaasun ja muiden fossiilisten polttoaineiden hinta on kohonnut. Saksa luopuu ydinvoimasta. Monet asiat ovat nostaneet sähkön ja muun energian hintaa.

Rahan riittämättömyys on tullut yllätyksenä.

– Olen jotenkin tyhmänä kuvitellut sähköä perustarpeeksi, joka kuuluu kaikille. Eikö se olekaan näin? Kuuluuko sähkö vain niille, joilla on varaa siihen?

Korona vei kakkostyön

Yksinhuoltaja on tehnyt aina kahta työtä. Sivutyöllä on voinut kustantaa vaikkapa talon remontteja.

Luttisen talo lämpiää nyt puulla, aivan kuten Kati Suomalaisenkin talo. Luttinen on kerännyt jätepuuta ja kaadettuja pihapuita kesällä ilmaiseksi eri paikoista.

Pakkasaamuina kodin lämpömittari on näyttänyt 12 astetta.

Keväällä sähkö halpenee, ehkä

Suomessa odotetaan Olkiluodon ydinvoimalan käynnistymistä. Maahan on rakenteilla myös paljon lisää tuulivoimaa. Ne tekevät Suomesta omavaraisemman sähkön suhteen.

Pitkällä tähtäimellä energian hintoja on vaikea ennustaa.

Ruotsin tuki auttaisi Luttista

Virossa peräti kaikki kotitaloudet saavat jotain tukea. Ruotsin valtio on valmistellut noin 580 miljoonan euron tuen. Sitä myönnetään kotitalouksille, joissa kuluu yli 700 kWh kuukaudessa.

Luttinen kertoo, että sähköä on kulunut 1 700 kWh kuukaudessa pakkaskeleillä. Silloin hän on lämmittänyt talonsa uuneja kerran päivässä ja tehnyt ruokaa sähköliedellä. Patterit hän on säätänyt 15 asteeseen.