Tulivuoria voi pitää silmällä mutta niitä ei voi hallita – Tongan raju räjähdys oli pikku näyte väistämättömästä superpurkauksesta

Magmassa puolestaan on paljon sitkautta aiheuttavaa piitä sekä räjähtävyyttä aiheuttavia volatiileja, toisin kuin tavanomaisten laakeiden kilpitulivuorien basalteissa, jollaisista on muodostunut muun muassa Havaiji, Heinonen kertoo.

Atlantin keskiselänteellä, Euroopan ja Pohjois-Amerikan laattojen liittymäkohdassa sijaitseva Islanti on täysin laavan muodostama maa. Siellä tapahtuu uutiskynnyksen ylittävä tulivuorenpurkaus noin joka viides vuosi. Hvolsvöllurin Laavakeskuksessa virtuaalisesti tauotta purkautuva Hekla on Islannin aktiivisin tulivuori.

– Jos pluumi osuu meren keskelle, jossa kuori on aika ohut, sinne tulee basalttisia saaria, kuten Havaijin saariryhmä. Mantereella päällä voi olla sata kilometriä kivikehää, josta mukaan sekoittuu kuoren aineksia, ja tuloksena on Yellowstonen kaltainen räjähtävä tulivuori.

– Jos purkauksesta tiedetään viikkoja tai päiviä etukäteen, niin onko se enää yllätys? Ei se varmaan sillä tavoin pääse yllättämään, että ihan puun takaa tulisi. Mutta mikä on riittävä varoaika? Toinen kysymys on, uskovatko kaikki varoituksiin.

– Sen systeemin koko on niin valtava, se on niin syvällä maapallon kuoressa, ja siihen liittyy niin suuria lämpötiloja. Purkauksen voima voidaan ehkä jossakin määrin päätellä ennusmerkeistä, mutta ei sitäkään voi suoraan sanoa. Kyllä se osittain arpapeliä on, sanoo Jussi Heinonen.

Vaikutukset ulottuivat kauas, se on selvää, mutta tutkijoilla on kiistaa siitä, kuinka perusteellisesti ne muuttivat koko ihmiskuntaa.

Vaikka superpurkaus on väistämätön, sen aikataulu on niin arvaamaton ja todennäköisyys lähitulevaisuudessa niin pieni, että tuskinpa sen takia ryhdytään varautumissuunnitelmia miettimään.

– Siellä on potentiaalia isoon possahdukseen, ja sen historiaa tunnetaan varsin hyvin. Tiedetään, että siellä on ollut valtavia purkauksia. Se varmaankin on isoin dystopia. Mutta sitten tietysti mahdollisia paikkoja on Indonesian suunnalla ja ylipäätään Tyynenmeren laatan reunamilla.