"Hän oli jo pikkupoikana nopea jaloistaan" – sprinttihiihtäjä Joni Mäen kotijoukot jännittävät olympialaisia ladulla ja television ääressä

Vapaalla hiihtotavalla vajaan kolmen kilometrin lenkkiä on jo ehtinyt muutaman kerran kiertää Pohjanmaan pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Tero Mäki . Hän on Suomen olympiajoukkueeseen valitun hiihtäjän Joni Mäen isä.

– Itse olen harrastanut hiihtoa pienestä pojasta lähtien. Tämä on niin tuttu paikka ja on ollut helppo tulla kun asuu lähellä. Tässä kylällä, Kotirannalla, hiihdettiin paljon ja siellä oli hieno yhteisö, joka ruokki tätä halua hiihtää. Siitä se on varmaan jäänyt pojillekin, pohtii Mäki.

"Nyt sitten ollaan noilla isoilla radoilla"

– Joni oli pienissä pankkikisoissa ja kyläkilpailuissa. Nassikasta se on jo lähtenyt, ja nyt sitten on noilla isoilla radoilla, kertoo Mäki.

– Hän on vähän epätyypillinen hiihtäjä, kun ajatellaan esimerkiksi Niskasta, joka on vahva ja kestävyysominaisuuksiltaan maailman parhaimpia. Joni on siinä toisella puolella sitten vahva. Hän on äärimmäisen nopea ja räväkkä liikkeissään ja taitava suksilla. Se on hyvä omaisuus kun hiihdetään kovaa, summaa Mäki.