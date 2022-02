Salaliittoteorioihin viehtynyt protestiliike uhkaa tukkia Helsingin perjantaina – selvitimme liikkeen taustat

Liikkeen ympärille syntyneissä sosiaalisen median ryhmissä on Suomessa kymmeniä tuhansia jäseniä. Somen protestiryhmille on kuitenkin tyypillistä, että varsinaiseen mielenilmaukseen osallistuu vain osa.

Näin liike sai alkunsa

Idea tapahtumalle on saatu Kanadasta, missä rokotepassia vastustanut rekkakulkue on onnistunut aiheuttamaan kaaosta maan pääkaupungissa Ottawassa. Samansuuntaisia protesteja on järjestetty aiemminkin ainakin Australiassa.

Telegram-ryhmän on perustanut nimimerkkiä Annika Finland käyttävä henkilö. Vielä vähän aikaa ennen ryhmän perustamista hän on piilottanut Facebook-profiilistaan sukunimensä.

Aluksi kyse piti olla pelkästä koronasta

– Mitä sä ajattelisit, että mikä on tämän ryhmän linja? Monille on tärkeää, että se vastustaa kaikkia koronatoimia, hän neuvoo Leinoa.

Ennen kaikkea polttoaineen hinnasta puhumisella on selkeä hyöty. Se houkuttaa mukaan ihmisiä valtavasta sosiaalisen median protestiryhmästä nimeltä “Stop autoilijoiden kuritukselle”. Lähes 300 000 jäsenen ryhmä on muun muassa järjestänyt useita torviprotesteja Helsingissä.

Niko Pyrhösen mukaan teiden tukkiminen on koronatoimien vastustajille uutta toimintaa Suomessa. Siinä on yhdistelty toiminnan repertuaareja viime vuosien traktorimarsseista ja Elokapinasta.

"Heränneet" vastaan muut: tällainen asetelma liikkeen taustalla on

Tutkija Niko Pyrhösen mukaan "heränneet" on salaliittoteorioihin kytkeytyvissä piireissä tavallinen uususkonnollinen ilmaus. Sen taustalla on ajatus siitä, että kyky nähdä "virallisen totuuden" läpi vaatii "heräämistä".

Osalla keskusteluun osallistuvista on avoimet sosiaalisen median tilit. Niiden perusteella joukossa on ainakin uskonnolliseen oikeistoon kuuluvia ihmisiä, jotka eivät luota hallitukseen.

Ylen tietojen mukaan Convoyn Telegram-ryhmiin on ainakin alkuvaiheessa lisätty tunnettuja koronatoimien vastustajia heidän tahtomattaan. Osa näistä henkilöistä on sittemmin eronnut ryhmistä tai muuten ottanut etäisyyttä.

"Mut jyrätään"

"En ole illuminatin leivissä"

Ketkä hyötyvät kaaoksesta?

Convoyn alkuperäisenä tavoitteena on tukkia Helsingin keskusta kokonaan ehkä jopa viikoiksi. Telegram-viestien perusteella niin suurta kaaosta on vaikea pitää todennäköisenä.

Helsingin poliisin mukaan protestin tarkoituksena on silti edelleen tukkia keskusta. Tämä on laitonta ja poliisi aikoo puuttua siihen.

– Ryhmissä on toimijoita, joilla on kyky politisoida ja polemisoida asioita. He ovat saaneet keskustelut käännettyä hyvin omaksi edukseen. Siitä tässä on kyse enemmän kuin suuresta kansanliikkeestä, joka kasvaa alhaalta käsin orgaanisesti, Pyrhönen sanoo.