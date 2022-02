Lähdevesijätti Finn Spring tuomittiin hovissa 290 000 euron korvauksiin sekä sakkoihin ympäristön turmelemisesta

Vaasan hovioikeus on tuominnut kaksi keskipohjalaista elintarvikeyritystä ympäristön turmelemisesta merkittäviin korvauksiin sekä yhteisösakkoihin. Hovioikeus päätyi täysin vastakkaiselle kannalle käräjäoikeuden kanssa, joka siis vapautti yritykset kaikista syytteistä.

Oikeus katsoo, että yritykset olivat vuosien ajan johtaneet jätevesiä luontoon ilman riittävää käsittelyä ja ympäristölupaa, mikä on aiheuttanut ympäristön pilaantumista.

Hovioikeus katsoi päätöksessään, että useana vuonna todetulla jätevesisienikasvustolla Lestijärvellä ja Härkänevan tehtaalla on yhteys Finn Springin ja Leader Snackin jätevesien purkuputkiin.

Näin siis tehtaiden vesistöön päästämää sokerivesikuormista on pidettävä sienikasvuston pääasiallisena aiheuttajana. Jätevesien päästäminen vesistöön on aiheuttanut ympäristön pilaantumista, katsoo hovioikeus päätöksessään.

Hovioikeus: Sokeriliemi aiheutti sienikasvustoa ja pilasi ympäristöä

Pääosin käräjille riidatonta käsittelyssä oli se, että laitoksista on päätynyt ojiin ja vesistöihin jätevesiä, joiden happea kuluttavan aineksen pitoisuus on ollut korkea lähinnä sokerin takia. Näistä vesistä on voinut aiheutua haittaa ympäristölle, käräjäoikeus linjasi.