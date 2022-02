Lumiralli on täydessä vauhdissa, ja kyytiä Helsingin kaduilta saa 5 000 kuormaa lunta päivässä – myös satoja autoja siirretään lumitöiden takia joka päivä

Helsingin lumitilanne on monilla asuinkaduilla Valtteri-myrskyn jäljiltä varsin hankala, mutta lunta riittää myös pääkatujen varsilla. Kaupunki on aloittanut lumen kuljetukset, eikä urakka lopu hetkessä.

Lunta on viety lumenvastaanottopaikoille 25 000 kuormaa. Osa lumesta on kiinteistöjen kuormia, osa Helsingin kaupungin aurauslunta.

– Viime päivinä on tullut noin 5 000 kuormaa per päivä eli nyt se lumen ajoralli on alkanut täydellä teholla, sanoo katukunnossapidon tiimipäällikkö Tarja Myller Helsingin kaupungilta.

Helsingissä on yhdeksän lumenvastaanottopaikkaa, joista yksi on meripaikka ja kahdeksan on maapaikkoja. Myllerin mukaan niissä on tilaa, mutta lumen ajoralli on niin kova, että autot joutuvat jonottamaan.