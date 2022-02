Yli 60 ravintolaa uhkaa viskata rajoitukset romukoppaan – alan etujärjestöön on sen jälkeen turha pyrkiä: "Täysin väärä tapa"

Kapinalliseen tempaukseen osallistuvat baarit ja anniskeluravintolat aikovat pysyä auki ainakin iltakymmeneen koronarajoitusten vastaisesti. Tapahtuman verkkosivujen mukaan yli 60 ravintolaa on jo ilmoittautunut rikkomaan rajoitussääntöjä.

– Kapinoivia yrityksiä on erittäin vähän. Puhutaan aivan marginaalisesta ilmiötä. Yritykset ovat toimineet hienosti tässäkin tilanteessa, kun omat pääomat on syöty ja tilanne on tuskainen, Lappi sanoo.