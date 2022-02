Kanadan pääministeri Trudeau torjuu sotilaiden lähettämisen rekkaprotestin lopettamiseksi – protesteja suunnitteilla muihin suurkaupunkeihin

Kanadan koronarajoituksia vastustava rekkaprotesti on osoittanut mieltään maan pääkaupungissa Ottawassa jo lähes viikon ajan.

Mielenosoittajat ovat tukkineet kaupungin keskustan liikenteen noin 200:n kuorma-auton sekä muiden ajoneuvojen avulla viime perjantaista lähtien. Kanadan mittapuulla mielenosoitus on ollut ennennäkemätön.

Mielenilmauksen järjestäjien mukaan vastaavanlaisia mielenosoituksia on tarkoitus järjestää loppuviikosta myös Toronton ja Quebecin suurkaupungeissa.

Trudeaun mukaan mielenosoituksen ja liikennetukoksen lopettaminen on paikallisen poliisin vastuulla, mutta tarvittaessa liittovaltion poliisi sekä tiedustelu on valmis antamaan tukea.

Toistaiseksi Ottawan poliisi on pidättänyt kolme mielenosoittajaa. Keskiviikkona poliisi kirjoitti mielenosoittajille noin 30 sakkoa liikennerikkeistä.

Mielenosoitajien määrä tippunut useista tuhansista useisiin satoihin

Mielenilmauksen järjestäjä Tamara Lich sanoo, että mielenosoittajat eivät poistu ennen kuin koronarajoituksista on luovuttu. Uutistoimisto AFP:n mukaan mielenosoittajia on ollut enimmillään jopa 15 000, mutta määrä on sittemmin tippunut useisiin satoihin.