THL: Alle 60-vuotiailla rokottamattomuus lisää edelleen kuoleman riskiä – iäkkäälle lievempikin virusmuunnos voi olla kohtalokas

Suurin riskitekijä koronavirukseen liittyvissä kuolemantapauksissa on edelleen ikä, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) infektiotautien ja rokotusten seurannan ja arvioinnin tiimipäällikkö, ylilääkäri Tuija Leino STT:lle. Se ei ole muuttunut epidemian aikaan mihinkään, vaikka omikronmuunnos aiheuttaisikin lievempää tautia.

– Nyt on paljon infektioita, ja vaikka kuoleman riski on ikääntyneelläkin pienempi kuin delta-aallon aikana, tartuntoja on nyt niin paljon, että myös kuolemia valitettavasti tulee, Leino sanoo.