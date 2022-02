Venäjän hyökkäys Ukrainaan ei olisi Kiinan etu, arvioivat asiantuntijat

Turun yliopiston professorin Lauri Paltemaan mukaan kansainvälinen poliittinen tilanne on sellainen, että Kiina ja Venäjä tarvitsevat toisiaan. Venäjän presidentin Vladimir Putinin vierailu olympialaisissa on tärkeä, koska olympialaisiin kohdistuu diplomaattinen boikotti.

– Kiina tarvitsee propagandavoittoa, ei ainoastaan olympialaisten takia. Myös Venäjä tarvitsee Kiinalta tukea nykyiseen kärjistyneeseen tilanteeseen. Tässä on win–win-tilanne, he tuovat asiansa globaaliin tietoisuteen. Nyt kaikki silmät silmät kohdistuvat Pekingiin, sanoo Paltemaa.

– En lähde spekuloimaan hyökkäyksellä. Yleisesti Venäjällä on laaja keinovalikoima. On informaatiovaikuttamista, taloudellista vaikuttamista. Sota on eräs keino Venäjän ulkopolitiikassa, toisaalta kahdenvälinen diplomatia. Koko pakki on käytössä. Näin säilyy yllätyksellisyyden mahdollisuus, että mitä tällä kertaa käytetään, pohtii Aalto.