Yhdysvallat syyttää Venäjän suunnittelevan videota lavastetusta hyökkäyksestä, Venäjä lähti heti vastasyytöksiin

Yhdysvaltain mukaan Venäjä on valmistellut lavastettua videota, joka esittäisi Ukrainan hyökkäystä joko Venäjän maaperälle tai Itä-Ukrainan separatistialueen venäjänkielisiä siviilejä vastaan.

Yhdysvaltain viranomaiset sanovat, että heillä on todisteita Venäjän aikomuksista lavastaa ”hyvin raa'an näköinen” video hyökkäyksestä.

Tämä voisi antaa Venäjälle tekosyyn ryhtyä sotilasoperaatioon Ukrainaa vastaan. Venäjä on siirtänyt joukkojaan Ukrainaan läheisyyteen.

Viranomaiset: Lavastus viittaisi länsiaseisiin

Yhdysvaltalaisviranomaiset sanoivat, että videolla näytettäisiin turkkilaisvalmisteisia Bayraktar-drooneja osallistumassa lavastettuun hyökkäykseen. Tämä on keino viitata Naton olevan taustalla, sillä Turkki on Nato-maa.

Turkki on myynyt Ukrainalle miehittämättömiä Bayraktar-lennokkeja. Tämän epäillään huolettavan Venäjää, koska äskettäin Azerbaidžan käytti menestyksekkäästi samoja turkkilaisia drooneja sodassa Armeniaa vastaan.

Yhdysvaltain mukaan Venäjä on jo värvännyt ihmisiä, jotka olisivat mukana väärennetyllä videolla ja että Venäjän tiedustelu on läheisesti mukana hankkeessa, Washington Post -lehti (siirryt toiseen palveluun) kertoo.

The New York Timesille (siirryt toiseen palveluun) puhunut korkea-arvoinen virkamies sanoi, että mukana on Venäjän sotilastiedustelu GRU.