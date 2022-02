Geenit vaikuttavat yhteiskunnalliseen eriarvoistumiseen yhdessä perhetaustan vaurauden kanssa

Käsitys lapsuuden sosioekonomisen ympäristön suuresta merkityksestä elämänkululle on vakiintunut tutkimuskirjallisuudessa. Empiirinen näyttö viittaa kuitenkin siihen, että koulutuksessa, ammattiasemassa ja tuloissa pelkän sosiaalisen ympäristön merkitys on vähäinen.

Sen sijaan sosiaalinen ympäristö ja geenit vaikuttavat yhdessä. Koulutuksen ja ammatillisen periytymisen tarkastelussa näkyy vahvasti sosiaalisen perhetaustan mukaan vaihteleva geneettinen yhteys. Sillä on myös iso merkitys siihen, mihin ammatteihin päädytään.

Avaa uusia näkökulmia eriarvoisuuden tutkimiseen

Turun yliopiston sosiologian professori Jani Erola sanoo, että nyt on avautumassa aivan uusia tutkimusmahdollisuuksia miettiä syitä, jotka vaikuttavat yhteiskunnalliseen eriarvoisuuteen, kun geneettinen tausta otetaan huomioon. Nuoren kehitykseen vaikuttavat niin perhetausta, perimä kuin kasvuympäristön monet vaikutteet.

– Eri oppimistavoissa voi olla vahva geneettinen tekijä taustalla. Silloin voidaan kysyä, kuinka reilu koulujärjestelmä on, jos se palkitsee vain yhden oppimistavan, Erola havainnollistaa esimerkin.

– Tiedämme kuitenkin myös, että biologisen taustan kautta tulevissa vaikutuksissa on vahvoja sosiaalisia taustan mukaisia eroja, kertoo professori Jani Erola.

Kuinka pitkälle biologinen tausta vaikuttaa?

Olettamuksena on, että jos geneettiset erot vaikuttavat siihen, millaisiin asemiin ihmiset päätyvät, vaikutuksen pitäisi siirtyä koulutuksen ja ammatin kautta tuloihin asti.

Ensimmäisen työpaikan saaminen voi olla esimerkiksi riippuvainen siitä, missä asemassa vanhemmat ovat, jolloin ympäristön vaikutus on suuri.

– Geneettisillä eroilla on melko vahva yhteys koulutuksen periytymiseen, mutta ammattiasemissa niiden merkitys on pienempi ja satunnaiset tekijät vaikuttavat enemmän. Geneettisen vaihtelun yhteys tulojen määrään on itse asiassa aika heikko, ainakin varhaisen työuran aikana, Erola selvittää.