Paljasta pintaa ja jääkiekkoa – talousvaikeuksien kanssa paininut ohjelmaravintola Tuulensuun Palatsi koittaa menestystä ostotuotannoilla

Tampereen Tuulensuun Palatsin uudistettu tapahtumatoiminta käynnistyy maaliskuussa. Hämeenkadun klassinen 1920-luvun elokuvateatteritila sai uuden elämän tarinallisena tapahtumaravintolana. Kevään mittaan estradin täyttävät jääkiekko, burleski, konsertit sekä stand up -keikat.

Paljasta pintaa ja burleskia

Maaliskuussa näytöskauden avaa uusi Vaudeville Palace Show, joka tarjoilee yleisölle burleskia, sirkusta ja drag-taidetta nykyaikaisella otteella. Illan juontaa Suzie Dynamite , ja lavalla viihdyttävät muuan muassa Ava Galactica , K. Company , Lady Clapback ja Olivia Rouge . Tampere Burlesque ry:n kanssa yhteistyössä tuotettu ohjelma on suunnattu täysi-ikäisille.

Artistivieraina kevään mittaan esiintyvät Club For Five, Waltteri Torikka , Knipi sekä Mikko Kuustonen .

Huumoria ja jääkiekkoa

Maaliskuussa lavan valloittavat myös stand up -koomikot. Uusi konsepti tuo tv:stä tuttuja koomikoita sekä lupaavia uusia kykyjä komediaklubeille ympäri Suomen. Yhden Stand Up Club -illan aikana esiintyy kolmesta neljään koomikkoa. Tuulensuun Palatsin Stand Up Club -iltoja järjestetään kevätlauantaisin 26. maaliskuuta alken, jolloin esiintymässä muun muassa Ali Jahangiri.