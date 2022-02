Koko kylä kärsii yhteisen edun takia: viljelijän elinkeino ja lasten turvallinen koulumatka ovat vaarassa, kun valtio poistaa tasoristeyksiä

Lisää ajokilometrejä arkeen

Väyläviraston Orimattilaan kohdistuva suunnitelma on osa valtakunnallista tasoristeysten turvallisuuden parantamisohjelmaa (siirryt toiseen palveluun) . Suunnitelma koskee noin viiden kilometrin mittaista Loviisa–Lahti-radan pätkää, jolla on tällä hetkellä kuusi vartioimatonta tasoristeystä. Väylävirasto suunnittelee poistavansa niistä viisi.

Riskit siirtyvät radalta maantielle?

Paikallisten näkökulmasta Väylävirasto on siirtämässä turvallisuusriskit junaradalta maanteille ja taajamaliikenteeseen. Asukkaat pelkäävät liikenneturvallisuuden vaarantuvan, jos maatalouskoneilla on jatkossa ajettava muun liikenteen seassa.

"Meitä ei ole kuultu millään tapaa"

Radan liikennemäärillä ei ole merkitystä

Käytännössä on kuitenkin hyvin harvinaista, että poistettavaksi suunniteltu tasoristeys päätetään asukkaiden vaatimuksesta säilyttää. Ei, vaikka suunnittelun kohteena olisi hiljainen rataosuus, kuten Orimattilan tapauksessa on. Tilastojen mukaan radalla liikkuu korkeintaan yhdestä kahteen junaan vuorokaudessa ja suurin sallittu nopeus on 60 kilometriä tunnissa.

– Meidän näkökulmastamme kyseessä on kuitenkin käytössä oleva rataosuus. Vaikka liikennettä on vähän, onnettomuuksia voi silti sattua. Emme me voi viivyttää näiden suunnitelmien eteenpäin viemistä sillä perusteella, että rata on hiljainen, Mäkiaho sanoo.