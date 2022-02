Sijoittajat varoittavat, että EU:n ei kannattaisi väittää maakaasua "vihreäksi" energiamuodoksi – Se vie uskottavuuden uudelta luokittelulta

Komissio julkisti keskiviikkona lopullisen esityksensä kestävistä energiamuodoista. Tämä kestävän rahoituksen luokittelun eli taksonomian on tarkoitus toimia eräänlaisena sijoittajan käsikirjana: siitä näkee, mitkä sijoitukset ovat ilmastolle ja ympäristölle parhaita.

EU:n omakaan pankki ei luota

– Meidän pitää vakuuttaa sijoittajat siitä, että he saavat mitä etiketissä sanotaan. Jos menetämme sijoittajien luottamuksen myymällä jotain vihreänä hankkeena, mikä ei ole sitä, leikkaamme jalat rahoitustoimintamme alta, EIP:n pääjohtaja Werner Hoyer sanoi tiedotustilaisuudessa.

Yritysten ja sijoittajien kannalta kyse on merkittävästä muutoksesta, koska EU-säännöt velvoittavat sijoittajia raportoimaan luokittelun mukaiset omistuksensa tietyn kaavan mukaan. Samoin ne velvoittavat yrityksiä raportoimaan hiilipäästöjään ja energialähteitään sitten, kun ne tulevat voimaan joskus tulevaisuudessa.

– Olisi keskeistä, että EU:n luokittelusysteemi on tiedeperustainen, ja että päästään yhteisymmärrykseen kriteereistä, Ilmarisen vastuullisen sijoittamisen päällikkö Karoliina Lindroos sanoo.

– Lisäksi pitäisi löytyä mahdollisimman laaja yksimielisyys kriteereistä. Jos on paljon eri tulkintoja, se tekee sijoittajalle vaikeaksi ymmärtää kokonaisuutta ja ymmärtää, millaista luokittelutietoa pitäisi käyttää, Lindroos sanoo.

Myös suomalaisilla yrityksillä on ollut vaikeuksia ymmärtää kokonaisuutta. Lue täältä lisää: Ydinvoima-ala yrittää nyt ymmärtää, mitä EU-komissio tarkoittaa taksonomiaehdoilla

Varmankin tavoitteena on sijoitussalkun hiilineutraalius vuonna 2035. Yhtiön sijoituksista ja yritysvastuusta vastaava johtaja Hanna Kaskela pitää ongelmana sitä, että erilaisia kestävyysluokitteluja kehitetään nyt eri puolilla maailmaa.

Luokittelun idea lässähtää, jos maailmalla on kovin monia käsityksiä kestävistä sijoituskohteista. Ne voivat vain sotkea pakkaa. Kansainväliset yritykset joutuvat raportoimaan monille eri tahoille monenlaisia eri tietoja.

Eroja syntyvissä järjestelmissä on jo nyt nähtävissä. Esimerkiksi Etelä-Korean "taksonomiaan" ei olla ottamassa ydinvoimaa, kun taas kaasu saisi ekomerkin.

Ero EU:n ja Yhdysvaltojen järjestelmien välillä on taas siinä, että siinä missä Euroopassa esimerkiksi määritetään tarkkoja raja-arvoja, Yhdysvalloissa näkemys kestävyydestä on laajempi ja huomio on ilmastonmuutoksen siirtymäriskeissä.