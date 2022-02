Perhe- ja peruspalveluministeri vaihtui – katso tehtävään nimitetyn Aki Lindénin tiedotustilaisuus suorana kello 13 alkaen

Hallituksen perhe- ja peruspalveluministeri on vaihtunut. Tehtävää tähän asti hoitanut Krista Kiuru (sd.) jää perhevapaalle ja hänen tilalleen tulee Aki Lindén (sd.).

Lindén, 69, on ensimmäisen kauden kansanedustaja. Lääketieteen lisensiaatti ja valtiotieteen maisteri Lindén on sosiaali- ja terveysalan johtotehtävien veteraani. Hän on toiminut muun muassa Porin terveydenhuollon johtajana, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajana ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) toimitusjohtajana.