Hintojen roima nousu näkyy omakotiasujan kukkarossa – kokeile laskurilla, paljonko talosi lämmittäminen maksaa eri energiamuodoilla

Mikkeliläinen diplomi-insinööri Mikko Nurhonen on energia-alan diplomi-insinööri, joka siviilissä toimii Puolustusvoimien käytössä olevien rakennusten energia-asiantuntijana.

Nurhonen on myös omakohtaisesti jo parinkymmenen vuoden ajan testannut ja verrannut eri lämmitysmuotojen toimivuutta Mikkelin Emolassa sijaitsevassa omakotitalossaan.

150 neliön talossa on maalämpö sekä sen apuna "mukavuutta tuomassa" ilmalämpöpumppu. Lämmitystarpeeksi on arvioitu 25 000 kilowattituntia vuodessa.

Nurhosen vertailussa on mukana sekä energian myyjälle sekä siirtoyhtiölle maksettavat eurot että pääomakustannukset. Sähkön kokonaishinnaksi siirtomaksuineen on laskelmassa arvioitu 13 senttiä ja pääoman koroksi kolme prosenttia.

Lämmitysjärjestelmien investointiajaksi eli käyttöiäksi on arvioitu 30 vuotta.

Kaukolämmön hinta on mikkeliläisen Etelä-Savon Energian 70 euroa megawattitunnilta ja 500 euroa perusmaksua vuodessa.

Lämpöpumppujen ylivoima jyllää

– Poistoilmalämpöpumpulla säästäisi vielä muutamia kymppejä lisää, mutta se on vain harvojen käytössä, Nurhonen sanoo.

– Lämpöpumppujen etu on myös hintavakaus pitkälle tulevaisuus. Kun ostat yhden kilowattitunnin ja tuotat sillä kolme tai neljä kilowattituntia, niin hinnankorotuksen vaikutus on vain kolmas- tai neljäsosa, Nurhonen muistuttaa.

– Takaisinmaksuaika on 10 vuoden kieppeillä. Jos rahoittaa investoinnin lainalla ja laittaa laina-ajaksi vaikka 12 vuotta niin säästö näkyy kuluttajan kukkarossa välittömästi, asiantuntija vinkkaa.

Lämmityskustannukset nousseet viidessä vuodessa

Lämmityslasku on noussut viidessä vuodessa kaikilla lämmitystavoilla energian hinnan kohoamisen vuoksi. Nousua on lämmitystavasta riippuen vajaasta kymmenestä noin 30 prosenttiin.

– Sähkön, öljyn ja eri polttonaineiden hinnat ovat nousseet, samoin päästökauppa on nostanut hintoja.

Öljyn litrahinta on kivunnut 90 sentistä 1,1 euroon. Öljykattiloiden määrä on roimasti vähentynyt, mutta edelleen niitä löytyy omakoti-, rivi- ja kerrostalojen pannuhuoneista.

Suunta on kuitenkin selvä. Lämpöpumpuilla varustettu talo säästää ison kasan euroja öljyyn, suorasähköön ja jopa kaukolämpöön verrattuna.

– Jos mukaan ei laskettaisi pääomakuluja, ero olisi vielä reilusti isompi. Itselläni on 10 vuotta toiminut maalämpöpumppu, joka on maksanut itsensä takaisin. Vuosikustannus on enää käytännössä 800 euroa eli vain neljännes verrattuna kalleimpaan lämmitystapaan öljyyn.