Saako runebergintortun reseptiä muokata? Ei missään nimessä, sanoo kahvilayrittäjä: "Se on pyhä"

Kahvila-konditoria Hyggen uunissa paistuu taas yksi satsi runebergintorttuja. Yrittäjäkaksikolla eli Katja Niemi-Suihkolla ja Sanna Sinisalolla on takanaan kova päivä.

Se on alkanut jo neljän jälkeen aamulla. Iltaan mennessä tavoitteena on loihtia useampi sata muhkeaa torttua lauantaisen Runebergin päivän kunniaksi.

Yrittäjät ovat hioneet Kotkassa sijaitsevan kahvilan omaa runebergintorttua klassikkoleivoksen reseptin rajoissa muutaman vuoden, ja nyt se on valmis.

– Se on suht sileä, pehmeä ja sopivan kostea. Ei liian märkä eikä todellakaan kuiva. Jotkut laittavat hedelmäpaloja tai mantelirouhetta sattumiksi. Minusta isoja sattumia ei tarvitse olla.

Kahvila-konditoria Hyggen yrittäjä Katja Niemi-Suihko kertoo, millainen perinteinen runebergintorttu hänen mielestään on. Häntä haastattelee Kiira Ikävalko.

Vihreä kuula?

Leipomisblogit ja sosiaalinen media tarjoavat paljon erilaisia muunnelmia runebergintortuista. Tarjolla on erilaisia kakkuja, muffinsseja ja jopa laskiaispullan ja runebergintortun yhdistelmiä. Hyggen yrittäjät vannovat perinteisen reseptin nimeen.

Kostutustavasta ja hillosilmän sijainnistakin on mielipiteitä. Hyggen yrittäjien mielestä tällainen pieni muuntelu kuuluu vielä perinteiseen reseptiin, mutta esimerkiksi vadelmahillon vaihtaminen vaikkapa vihreään kuulaan menee jo liian pitkälle.

– En näe, että sitä voisi tuunata mitenkään. Runebergintorttu on pyhä tuote. Mieheni joskus kysyi, että eikö sitä voisi joskus tehdä omenahillosta. Ei voi. Hän ei ole sitten saanut semmoista mistään, sanoo Katja Niemi-Suihko.

Naisten linja on siinä mielessä jyrkkä, että he kokeilevat kahvilansa muissa tuotteissa paljonkin erilaisia makuyhdistelmiä. Etenkin laskiaispullien kanssa hullutellaan.

– Laskiaissunnuntaina tämä on kuin pitseria, kun asiakas saa valita itse täytteet. On Nutellaa, banaania, kinuskia, eri hilloja, suklaarouhetta ja vaahtokarkkeja. Pitkä lista.

Runebergintorttu kakun muodossa on helppo ratkaisu kotileipureille, joilla ei ole perinteisiä torttumuotteja. Tämän tilauskakun on valmistanut Jokioisten leipomo.

Kanelikreemiä

– Toinen syy muokata reseptiä on vastata erilaisiin taitotasoihin ja tarpeisiin. Harvasta kodista löytyy klassiseen torttuun tarvittavaa muottia, ja jos syöjiä onkin paljon, voi olla kätevämpää leipoa peltiversio kuin yksittäisiä leivoksia, kertoo Valion viestintäpäällikkö Aino Laakso tuotteet ja ruokasisällöt -osastolta.

Valio on vaihdellut muunnelmissaan muodon lisäksi myös runebergintortun perinteisiä raaka-aineita. Esimerkiksi mutakakkuversioon on lisätty kanelikreemiä. Laakson mukaan reseptien kävijämäärien perusteella niitä kyllä katsellaan, mutta suosituin on klassinen perusresepti.