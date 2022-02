"Päihteetön, säntillinen, vauva tuloillaan" – some-maailman avoimuus valuu vuokramarkkinoille, vaikka monia asioita vuokranantaja ei saa edes kysyä

Ilmiötä on luonnehdittu Instagram-maailman valumiseksi vuokramarkkinoille, ja siitä on oltu vuokralaisjärjestöissä myös huolissaan.

Se mitä ei kysytä, kerrotaan

– Silloin oltaisiin aivan katastrofialueella. Ei missään nimessä saa kysyä! parahtaa Viita. Kyseessä ei ole sellainen asia, joka kuuluisi vuokranantajalle asunnonhakuvaiheessa. Ei ennen kuin sitten, kun vauva on syntynyt. Meidän näkökulmastamme vuokranantajalla on kyllä oikeus tietää kuinka monta lasta vuokralaisella on, sillä henkilömäärä vaikuttaa esimerkiksi vesimaksuun.

Viita mainitsee tästä esimerkkinä palkkakuitin. Sen nähtäväksi pyytäminen on vuokralaisen maksukyvyn selvittämiseksi aivan hyväksyttyä, mutta sen ottaminen talteen tai säilyttäminen on jo eri asia. Vuokranantajat ovat oikeutetusti kiinnostuneita vuokralaisen maksukyvystä, sillä vuokranmaksu on vuokralaisen päävelvollisuus. Kun on monen muun kiinnostuneen kanssa katsomassa asuntoa, ei tarvitse vielä kaikkia asioitaan esitellä.