“Korona-aika räjäytti kysynnän”, iloitsee lähiruoan tuottaja – vapaaehtoisvoimin toimivien Reko-renkaiden suosio on kasvussa

Korona-aika on nostanut lähiruoan suosiota. Ilmiö näkyy esimerkiksi kasvavana kiinnostuksena Reko-renkaita kohtaan.

Reko on lähiruokarengas, jossa kuluttaja hakee ennakkoon tekemänsä tilauksen suoraan tuottajalta tiettyinä jakopäivinä. Esimerkiksi Jyväskylän seudun Rekossa jakelu tapahtuu kaksi kertaa kuukaudessa.

Jyväskylän Nyrölässä toimiva Koppelin tila on ollut mukana Jyväskylän seudun Rekossa alusta, eli vuodesta 2017 alkaen.

– Korona-aika on räjäyttänyt kysynnän. Kunnon kasvu alkoi vuonna 2020, muistelee Sari Koppeli .

Reko-renkaiden liikevaihto lasketaan kymmenissä miljoonissa

Reko-renkaiden ylläpitäjien ryhmää luotsaava Eeva Ylinen kertoo, että myös Pirkanmaalla tapahtui kaksi vuotta sitten melkoinen ryntäys Reko-rinkeihin, mutta sittemmin tilanne on tasoittunut. Pirkanmaalla Reko-renkaita on kaikissa maakunnan kunnissa.

Suomessa aktiivisimmat Reko-alueet ovat maan eteläosissa ja länsirannikolla. Erityisen suosittuja ne ovat Pohjois-Pohjanmaalla, mistä toiminta alunperin on käynnistynyt.

Ruokaa on ostettu korona-aikana niin marketista kuin lähituottajalta

Leena Pölkki Jyväskylän seudun Reko-ryhmän ylläpitäjäryhmästä uskoo, että lähiruoan suosion kasvu nimenomaan korona-aikana liittyy osaltaan siihen, että moni on alkanut pohtia ruoan turvallisuutta.

Kuluttajilla on myös halua tukea sellaisia ruoantuottajia, joiden toimintaa korona on kurittanut. Reko-rinkeihin on tullut mukaan sellaisia uusia toimittajia, jotka aiemmin ovat myyneet tuotteitaan lähinnä ravintoloihin.