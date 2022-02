Turussa iloitaan lääkekehityskeskuksen tulosta – Turun Tiedepuiston johtaja: "Ankkuroi entistä tiukemmin alueen lääkeyhtiöt seudulle"

– Pitkän ja perusteellisen valmistelutyön jälkeen ministeri Kiurun päätös on erittäin myönteinen ja odotettu. Turku on vahva lääkekehityskaupunki ja keskus tulee palvelemaan tutkimusta ja kehitystä koko maassa. Samalla se vahvistaa alan osaamista ja houkuttelevuutta Turun seudulla, sanoo kaupungin tiedotteessa Turun pormestari Minna Arve .

Rahoituspohja vielä auki

Turun kehitysyhtiö Turku Science Parkin toimitusjohtaja Tom Palenius on niin ikään erittäin tyytyväinen päätökseen, mutta kertoo odottavansa nyt mielenkiinnolla lisätietoja keskuksen perustamisesta.

– Meillä ei ole vielä yksityiskohtaisempaa tietoa, mitä tämä perustamispäätös pitää sisällään. Esimerkiksi rahoituspohja ja toimintamalli on vielä auki. Nyt osakeyhtiö on perustettu ja hallituksen puheenjohtaja on sille nimetty.